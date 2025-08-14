Levantado el confinamiento de La Alberca, aunque el incendio se mantiene en nivel 2 de gravedad

Cuatro horas más tarde de decretar su confinamiento, e l Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha informado al alcalde de La Alberca de la posibilidad de levantar esta medida que afectaba a una urbanización que se encuentra a un kilómetro del municipio salmantino, según ha informado a este periódico el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Luengo, que ha detallado que el trabajo del operativo de extinción frente a un fuego activo desde la noche del martes y que este jueves se elevó a nivel 2 de gravedad se centra esta tarde en «refrescar la zona». «Había tres frentes pero ahora están más o menos bajo control y han quemado una superficie de unas 25-30 hectáreas», ha detallado.

Pese a que hace un día se daba el fuego prácticamente por apagado, una reproducción ha desatado las alarmas en la mañana de este jueves. Para el primer edil, el «gran problema» ha sido la falta de medios nocturnos para haber mantenido el perímetro. «Ha sido una reproducción de un fuego que se daba por apagado donde nadie se había quedado vigilando», insiste Miguel Ángel Luengo, que advierte que una vez más las próximas horas serán «vitales» y que desde el Cecopi le han asegurado que se mantendrán un par de retenes por la noche «durante dos o tres días para mantener el perímetro frío y refrescar la zona».

«Reconozco que una vez que se han activado los medios, aquí la actuación ha sido perfecta», ha señalado el alcalde, que hace unas horas se mostraba muy crítico con los efectivos enviados a la zona mientras colaboraba a pie del incendio forestal en los trabajos de extinción. «Los medios han actuado con rapidez, diligencia y de manera proporcionada pero el anterior se apagó con pocos medios», sostiene sobre un fuego cuyo origen creen que pudo estar en un rayo y cuya situación no hubiera cambiado de haberse mantenido un retén de vigilancia, insiste.

Noticia Relacionada Regresan a sus casas más de 3.000 vecinos desalojados por los incendios de Zamora y León Isabel Jimeno La evolución de los fuegos declarados en Puercas y Molezuelas de la Carballeda ha permitido también la reapertura de las carreteras

Ha detallado también que la zona en la que se encuentra es «muy complicada e inaccesible», ya que se trata de «una sierra muy abrupta, con muchos recovecos y hace que peligre mucho el dispositivo».

El incendio forestal de La Alberca alcanzó hoy el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial del Infocal por «grave riesgo para al población y bienes no forestales», según comunicó la Consejería de Medio Ambiente.

Hasta 24 medios, aéreos y terrestres, trabajan en la zona para sofocar el fuego, en un operativo que ha llegado a contar con hasta 40 medios. Tres helicópteros sobrevuelan el corazón de la Sierra de Francia, mientras operan, a pie de monte, ocho autobombas, cinco agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos brigadas helitransportadas, dos técnicos y un bulldozer, entre otros.

El Ayuntamiento del municipio, reclamó a través de sus perfiles en redes sociales que los vecinos hagan «caso estricto» a la Guardia Civil y pidieron a los propietarios de las parcelas que «cierren puertas y ventanas» y se refugien en el pueblo.