Leticia García destaca el apoyo «histórico» a los autónomos con 48 millones de inversión

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, destacó este viernes que el proyecto de presupuesto de su departamento para 2026 realiza un «esfuerzo histórico» en favor de los trabajadores autónomos, con una inversión de casi 48 millones de euros para ... paliar las cargas tributarias que vienen soportando, fomentar el emprendimiento y contribuir al mantenimiento y desarrollo de la actividad de los pequeños negocios.

En su intervención ante las Cortes, recordó que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor número de autónomos por cada 1.000 habitantes en edad de trabajar, lo que convierte a este colectivo en uno de los principales pilares de la economía de la Comunidad, generando empleo y prestando un amplio abanico de servicios esenciales para las personas, especialmente en el ámbito rural.

Para compensar esa carga se crea el Bono Cuota Autónomos, con un presupuesto de 30 millones de euros. Esta ayuda directa, a fondo perdido, permitirá apoyar a todos los trabajadores autónomos que tienen la condición de persona física y que representan en torno a 100.000 autónomos.

Además, adelantó que se refuerza el programa Tarifa Cero Segunda Oportunidad que, con una dotación inicial de 1,6 millones, permitirá devolver íntegramente la cuota que hayan abonado al Estado durante los primeros 18 meses de alta en la seguridad social. De este modo, la Junta de Castilla y León pretende contrarrestar también el «encarecimiento de la tarifa plana estatal» y apoyar a los nuevos emprendedores durante la etapa inicial de su actividad, informa Ical.

García también se refirió al programa Relevacyl, dotado con 3,2 millones de euros, que pretende evitar el cierre por jubilación de aquellos negocios viables, fomentando su traspaso a otro emprendedor que opte por el autoempleo. Una medida especialmente, que según explicó, es necesaria ante el alto porcentaje de autónomos mayores de 55 años de Castilla y León.

Una afirmación que le rebatieron los grupos de la oposición, que acusaron a la consejera de dibujar un panorama económico contrario a la realidad y recordaron que la Comunidad lidera la pérdida de trabajadores autónomos, mientras se mantiene el «éxodo· de jóvenes a otras comunidades.

Para el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Campos, estas cuentas estén «trufadas» de irregularidades, mientras que Miguel Suárez (Vox) indicó que los únicos que salen beneficiados con estos presupuestos son los sindicatos y la CEOE. Por su parte, Francisco Igea calificó de «auténtico desastre» que intenten apoyar a sectores que han hundido y que en la actual legislatura se «olvidaron» de los planes industriales.