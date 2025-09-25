León se pone en 'modo' Inteligencia Artificial

Lograr una administración local y una movilidad más inteligentes, eficientes y centrada en el ciudadano y convertir a la ciudad de León en líder en servicios digitales con Inteligencia Artificial (IA). Ese es el objetivo del acuerdo firmado por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el director general de la empresa multinacional HP España, Miguel Ángel Turrado. Un protocolo de colaboración que situará a León «como referente europeo y pionero mundial en la gestión municipal de la IA», como señaló Turrado. Por su parte, el alcalde señaló que la IA «va a suponer un avance claro para el desarrollo de la gestión administrativa y la optimización, aceleración y simplificación de los expedientes administrativos y, lo que es más importante, del acceso de la ciudadanía a ellos». Diez recalcó que en esta tarea «HP constituye, sin duda, el mejor socio para la aplicación de estas posibilidades de la IA y de ahí el convenio de colaboración que hemos firmado y que, esperamos, sea el avance de muchas más líneas de cooperación y trabajo mutuo».

Un protocolo, precisó el regidor, que abre las vías a decenas de proyectos que «serán beneficiosos para la ciudadanía» y a través del que se pondrán en marcha dos iniciativas pioneras en transformación digital. Por un lado, una plataforma de inteligencia artificial para la gestión administrativa, que permitirá simplificar y agilizar los trámites municipales. Y, por otro, un gemelo digital del tráfico urbano de León, que facilitará la simulación y análisis de escenarios de movilidad en tiempo real, contribuyendo a una gestión más dinámica y adaptativa del entorno urbano. La aplicación de la IA mejorará notablemente la gestión administrativa y, por lo tanto, ofrecerá un mejor servicio a los ciudadanos, y que trámites que duraban meses se puedan hacer en días u horas. Mientras que la plataforma inteligente de movilidad en tiempo real conseguirá mejorar hasta en un 30% el tiempo de los desplazamientos en horas punta.

«HP es el mejor socio posible», manifestó Diez y destacó que estos proyectos abren las vías para otros que serán realidad gracias a la colaboración público-privada. Está previsto que ambas iniciativas se pongan en marcha antes de que acabe el año y los trabajadores implicados recibirán formación específica para aplicar las nuevas herramientas de IA.

Miguel Ángel Turrado explicó que la inteligencia artificial está «transformando la manera en que vivimos y trabajamos», y que este acuerdo con el Ayuntamiento de León demuestra cómo la IA puede ponerse al servicio de las personas, mejorando la eficiencia de los servicios públicos y la calidad de vida en las ciudades. También detalló que HP celebra este año su 20 aniversario de su llegada al Parque Tecnológico de León, una fecha especial para ratificar su «compromiso con la innovación y con León». «Nuestra intención es que León se monte en el tren de la IA a través de un acuerdo estratégico que posicione a la ciudad como un referente en la aplicaciones digital de la IA en la administración municipal ya que nadie está haciendo nada parecido», subrayó Turrado. En este sentido, destacó que desde León se dirigen los centros de IA que HP ha montado en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y «recientemente hemos enviado a estos países a ingenieros leoneses que van a trabajar en estos centros en coordinación con el centro de León».