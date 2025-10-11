León celebra su quinta edición de 'Atletismo en la calle'

Salto de altura, lanzamiento de peso, media milla, carrera de velocidad y atletismo escolar. Son las actividades principales programadas en la quinta edición de la cita deportiva 'Atletismo en la calle' celebrada este sábado por la tarde en la capital leonesa.

El Club de ... Atletismo Sprint León impulsa esta cita, que ha contado con el respaldo de la Universidad, el Ayuntamiento y Caja Rural, además de la organización de la Fundación Manolo Martínez. Este año se ha desarrollado en la plaza de la catedral como un «entorno emblemático, maravilloso como escaparate», según el presidente del club, José Enrique Villacorta.

