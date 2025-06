León alza la voz en la calle y promete «guerra»: «Azucarera no se cierra»

El clamor en contra de los planes de Azucarera que suponen llevarse por delante la casi centenaria fábrica de La Bañeza, diciendo adiós a cerca de cien años a la actividad molturadora resonaba este viernes con fuerza en León. La provincia más remolachera ... y que, de certificarse la 'defunción' de la fábrica bañezana diría adiós a todas las plantas que ha tenido en estos años para transformar la dulce raíz en azúcar. Cerca de dos millares de personas se salieron a la calle en respuesta a la llamada conjunta de los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones agrarias, pues más allá de los despidos que supone el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), en el campo también miran con recelo el futuro del cultivo ahora que tendrá más lejos la industria transformadora.

Al grito de 'guerra guerra guerra, Azucarera no se cierra' alzaban la voz para que «la sociedad se conciencie de que la provincia de León y toda la zona rural no pueden perder más empleo», advirtía el presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, en declaraciones recogidas por Ical. Y es que como coincidía su compañero Joaquín Pisabarros, supondrá «un cambio muy importante en el sector primario», ya que «se dejará de sembrar remolacha», mientras que «el tejido industrial quedará tocado en toda la comarca de La Bañeza».

Entre los manifestantes, también compañeros de Miranda de Ebro (Burgos), Benavente y Toro (Zamora), donde la multinacional también prevé recortes de plantilla, dentro de un plan que quiere aplicar a todos sus centros de trabajo en España, incluidas oficinas. A la vez, los movimientos políticos y sindicales siguen con una misma dirección: «Rechazo» al cierre y al plan de Associated British Foods de convertir en refinería la planta de Miranda de Ebro (Burgos) y unos despidos que en el conjunto de España se elevan a 214 según la segunda 'oferta' de la compañía, abierta a recolocar a 37 fijos discontinuos. Esa oposición al fin de la actividad en la fábrica bañezana fue, de hecho, uno de los puntos en los que coincidían sindicatos, representantes de los trabajadores, Junta y Gobierno en la reunión de constitución del grupo de trabajo en la Fundación Anclaje para intentar buscar una salida a esta crisis.

El «mensaje de unidad» era otro de los aspectos en los que coincidían, así como en su apuesta por que la empresa admita transformar el ERE en un ERTE, «algo temporal» que permita en ese tiempo arbitrar una solución. «Es necesaria la defensa del sector azucarero y remolachero», subrayaba tras el encuentro –el 19 de junio se celebrará el segundo– Miguel Ángel Brezmes, de CCOO. «Para Castilla y León es urgente resolver cuanto antes y de la mejor manera posible», defendía también Alberto Lorenzo, de UGT, quien incidía en que «lo principal es defender el sector y la autonomía estratégica alimentaria que ahora existe en Castilla y León a este respecto».

A la cita no acudía la empresa, si bien es cierto que, a esa primera cita no asiste, como señalaba la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien apuntaba que el objetivo de este grupo es estudiar la situación, ver las actuaciones llevadas ya a cabo, para que en posteriores encuentros sí acuda Azucarera para intentar «conseguir una mediación entre todas las partes», agentes sociales y económicos, Junta con sus consejerías implicadas y la propia empresa, según explicaba en declaraciones recogidas por Ep.

Sobre la mesa está la petición ya cursada por la Junta al Ministerio de Industria de que se aplique el Mecanismo RED (Reducción de Empleo y Desarrollo), la herramienta legal que permite a las empresas reducir temporalmente la jornada de trabajo o suspender contratos de trabajo ante situaciones excepcionales de tipo macroeconómico o sectorial. Un opción que desde los sindicatos ven «difícil» ya que, según UGT, «no se cumplen las circunstancias necesarias para ejecutarlo».

«Frente común»

Además, según apuntaba García, ha mantenido una conversación con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien le manifestó su «sensibilidad» sobre la situación de Azucarera y requerido a la Junta la documentación sobre el sector y la empresa, que ya ha sido enviada.

Por otra parte, dentro de los movimientos en contra del cierre, representantes del comité de empresa de Azucarera en La Bañeza se reunían también este vierne en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para explicarle en persona la «gravedad» de la situación generada. El ministro valoró la «importancia» de mantener el tejido agrícola e industrial vinculado al sector azucarero, explicaba después Benigno Pérez. Además, según dijo, Planas se comprometió a «intentar hacer un frente común para ver si se puede revertir la decisión de cierre tomada por la empresa».

«No se puede permitir que se cierre una fábrica que es sostenible y eficiente», defendía Pérez, para quien «no es entendiere que se diga que no se moltura más en La Bañeza», siendo León la provincia que más superficie de remolacha cultiva en Castilla y León, con más de 6.000 hectáreas ya sembradas para la próxima campaña. «Detrás de todo esto se esconde que Azucarera no apuesta por el azúcar de remolacha y el peligro es que en unos años no sea rentable llevar la remolacha y que se deje de fabricar azúcar de remolacha», advirtía.