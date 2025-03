Kits de emergencia para brigadas ante el fuego

En un incendio, el tiempo de reacción es vital. Las llamas se multiplican en minutos, y estos pueden traducirse en hectáreas arrasadas. En Castilla y León, las cuadrillas que salen rápidamente al encuentro del fuego apenas tienen margen para organizar lo que no esté ya planeado antes de zambullirse en una sofocante primera línea. Comida y, sobre todo, agua, se volverán cruciales para desempeñar bien su trabajo y evitar los «temidos golpes de calor».

Por eso, «para intentar poner orden en el caos» que suponen estas emergencias, limitar riesgos y velar por la salud de los brigadistas (que son hasta 3.000 de las 4.700 personas que trabajan en el operativo), la Consejería de Medio Ambiente presentó ayer un plan de avituallamiento en línea con lo acordado en el Diálogo Social el pasado septiembre. Avalado, además, por nutricionistas y expertos en actividad física, tal y como aclaró el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. El grupo de trabajo que se formó para revisar y mejorar lo que ya «se lleva años» realizando abordó así tanto la preparación física de los operarios frente al calor como su nutrición y la logística, según aclaró Francisco Bolaños, miembro del operativo.

A pautas para mantenerse hidratado y acuerdos con empresas de catering o Fundación Intras, se suman de esta forma menús especializados, diseñados por los colegios profesionales de nutricionistas (Codinucyl) y de licenciados en educación física (Colef) tanto «en su versión ideal como operativa», aclaró Fabio García Heras, presidente de este último. Y es que, según sus cálculos, un bombero forestal puede gastar «2.500 kilocalorías por intervención» -un aporte calórico bastante 'estándar' para la jornada completa de un hombre adulto- pero «hasta 4.500 kcal por día». Sin embargo, estas acuciantes necesidades se plantean, advirtió Arranz, en «situaciones muy complejas» y «lugares muy alejados a los que primero tenemos que llegar y luego, suministrar», recalcó. «La teoría es muy bonita, pero en nuestros informes y propuestas hemos buscado que se garanticen unos requisitos mínimos», apoyó la presidenta de Codinucyl, Naiara Carretero.

Cuatro modalidades

En base a los estudios de sendos colegios y en función del despliegue, se han establecido cuatro tipos de avituallamiento, con opciones para celíacos, vegetarianas y 'halal'. Primero, las raciones de suplemento energético, con barritas y frutos secos. Presentes en todas las intervenciones y con lo más básico, no pueden ser «muy pesadas» y deben gozar de una «larga conservación», indicó Arranz, ya que «cada operario debe llevar una encima» al salir.

Suplementos, kits de emergencia, menú picnic y menú bocadillo ABC

Luego, con la vista puesta en las doce horas, las raciones de emergencia de larga duración, también llamadas «kits de emergencia»: a modo de versión extendida de las anteriores, pueden conservarse hasta dos años y añaden a galletas o paté tanto toallitas como algún plato preparado en envase especial (por ejemplo, estofado de ternera en sobre). Si el control del fuego se alarga, entran en juego los dos tipos de menú: la versión bocadillo, con agua y fruta fresca; y el «picnic», que lleva platos preparados en el momento, como pueden ser unas patatas camperas, acompañados de bebidas isotónicas o latas de atún.

Con la diferenciación entre estas raciones, kits y menús, los responsables del grupo de trabajo también quisieron salir al paso de la controversia que surgió el verano pasado a cuenta de las críticas sobre la «poca variedad y escasez» de la comida proporcionada por la Junta. En torno a esto, Arranz aventuró que ciertas personas podrían haber confundido los suplementos para esas primeras horas con los menús. «La polémica se basó en informaciones falsas, difundidas en algunos medios y en las redes sociales, sobre el avituallamiento, siempre correcto dentro de las limitaciones», defendió el director general de Patrimonio Natural, que recordó que podían ver sus provisiones modificadas de forma «puntual» si por ejemplo al proveedor le faltaba un producto o había que acudir a una emergencia «un domingo por la noche».

De momento las primeras raciones de suplemento energético y de kits de emergencia, 6.400 unidades y 4.750 respectivamente, se repartieron por oficinas comarcales y bases antiincendios entre mediados y finales de junio, según concretó el jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural, Ángel Sánchez.

También se destacó como novedad que las indicaciones para mantenerse hidratado no se limitan a instrucciones a aplicar durante el incendio, sino que da pautas para antes y después del mismo, de forma que los brigadistas puedan valorar si están bien hidratados antes de comenzar en función del color de su orina -a más claro, mejor hidratado- o saber qué clase de comida les permitirá recuperarse mejor y más rápido al terminar el turno.