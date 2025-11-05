La Justicia paraliza la actividad de la red de calor de Ponferrada

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ordena la paralización de la actividad de la central de biomasa de Ponferrada, la red de calor, por petición de las asociaciones Bierzo Aire Limpio y de vecinos del barrio de Compostilla tras la anulación ... de las licencias de esa central en una sentencia judicial anterior.

El documento estima parcialmente las peticiones de ambos colectivos ya que no se puede ordenar la paralización de las obras porque ya están ejecutadas.

El juez acepta así la petición de esos colectivos, quienes alegaron que la central pone en riesgo la salud de los vecinos y del medio ambiente ya que no ha superado la evaluación ambiental integral. Además, el magistrado considera que el Ayuntamiento de Ponferrada y Somacyl deben disponer de medios alternativos para garantizar la continuidad del servicio a todos los edificios que hacen uso de esa red de calor, informa Ical.

La sentencia no es definitiva ya que cabe recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.