La justicia deberá decidir sobre la integración del tren en Valladolid

Enfrentados, y no sólo por la posición a cada lado de la larga mesa: de un lado, las entidades dependientes del Ministerio de Transportes de Óscar Puente –Adif y Renfe– y de otro, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid. Ya los ... planteamientos de antemano aventuraban una división de posturas cuyo entendimiento estaba más separado que la ciudad a la que las vías del ferrocarril dividen en dos y cuya integración era el fondo de la cuestión. Y la sucesión de reuniones durante más de tres horas este lunes abocaba a que se volverán a ver, pero todo apunta a que con un juez de por medio. Y después de la que en teoría era la última cita de la intensa tarde, la Junta General de Accionistas, no se celebrase finalmente, ante la oposición de Consistorio y Gobierno autonómico.

Ni la insinuación por ambas partes de una simulada voluntad de acuerdo –pero que chocaba al segundo con el 'muro' de las condiciones– impedía lo que ya se preveía: el planteamiento de Adif de la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y del convenio de 2017, en el que se apostó por la integración en lugar del soterramiento por el que se constituyó en 2003, antes de que el AVE aterrizase en la capital del Pisuerga y de la crisis que dio al traste con los planes urbanísticos y provocó un agujero económico de 400 millones.

«Este matrimonio está roto», espetaba gráficamente el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien desde el principio dejaba claro que llegaba a modo de 'liquidador'. Y cargaba especialmente contra el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, a quien acusaba de no haber hecho «nada» para avanzar durante los dos años que lleva de mandato, justo tras arrebatar el bastón de mando a Puente. «Acabemos con esta pantomima», demandaba. «Entendemos que no hay motivos ni causa para la disolución de la sociedad», cuestionaba el regidor, quien contaba con el apoyo del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien también se pronunciaba «totalmente en contra» y anunciaba «acciones judiciales», pues lo consideran «totalmente injustificado».

Falta de diálogo

«Espero que si un matrimonio se rompe, antes hayan tenido una conversación, y aquí no ha habido ninguna», censuraba Quiñones, quien llamaba a un «diálogo» que echaba en falta. Y a un «examen de conciencia», pues advirtía de las «consecuencias muy relevantes» de lo que supone el fin no sólo de la Sociedad, sino del convenio de integración, una vez que ya hay actuaciones realizadas, con varios pasos bajo el trazado ferroviario. Entre los que restan e incrementaron la intensidad del choque de posturas, el de Ariza (peatonal y de vehículos), sobre el que el Ayuntamiento presentaba un informe del impacto en la movilidad para sostener negativa para hacerlo a la vez que la nueva estación de tren, proyecto precisamente sobre el que desde la parte de ministerio sustentaban su posición.

Y aunque finalmente no se celebró la Junta de Accionistas, para el Ministerio no se alteran sus planes de disolución y el fin a las actuaciones, mientras que para Carnero supone que es una vía para mantener «vivo» el convenio de integración: «Estamos obligados a velar por el interés de los vallisoletanos».