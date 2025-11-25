Suscribete a
ABC Premium

La justicia deberá decidir sobre la integración del tren en Valladolid

Adif acuerda la disolución del convenio, frente a la «total oposición» de Ayuntamiento y Junta

Alarma en un barrio de Valladolid tras varias noches de quemas de contenedores y coches destrozados

Reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
Reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad RUBÉN ORTEGA
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Enfrentados, y no sólo por la posición a cada lado de la larga mesa: de un lado, las entidades dependientes del Ministerio de Transportes de Óscar Puente –Adif y Renfe– y de otro, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid. Ya los ... planteamientos de antemano aventuraban una división de posturas cuyo entendimiento estaba más separado que la ciudad a la que las vías del ferrocarril dividen en dos y cuya integración era el fondo de la cuestión. Y la sucesión de reuniones durante más de tres horas este lunes abocaba a que se volverán a ver, pero todo apunta a que con un juez de por medio. Y después de la que en teoría era la última cita de la intensa tarde, la Junta General de Accionistas, no se celebrase finalmente, ante la oposición de Consistorio y Gobierno autonómico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app