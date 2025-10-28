Suscribete a
El jurado considera culpable por unanimidad al acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022 en León

El tribunal popular ve alevosía y ensañamiento en las numerosas agresiones infligidas

Alan Rubén y María Salomé: anatomía de un crimen que se veía venir

El acusado antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de León
El acusado antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de León ICAL

ABC

León

Culpable de asesinato por unanimidad fue el veredicto emitido este lunes por el jurado popular del juicio celebrado la pasada semana en la Audiencia Provincial de León contra Alan Rubén T.S., acusado de asesinar a su madre María Salomé, quien no ... tuvo posibilidad de defensa y sufrió numerosas lesiones, en la Nochebuena del año 2022 en su vivienda, situada en el barrio de San Esteban de la capital leonesa.

