La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores a la Administración autonómica

La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores en la Oferta de Empleo Público de 2025, la mayor en los últimos. La Administración autonómica cerrará la presente legislatura con un total de 22.627 plazas ofertadas, sumando las 13.189 de las ... diferentes ofertas de empleo público anuales, y las 9.438 ofertadas a través de los procesos de estabilización, ya concluidos.

La Consejería de la Presidencia ha convocado la Mesa General de Empleados Públicos, en la que se negociará la Oferta Pública de Empleo con los representantes de los trabajadores, para posteriormente comunicarse al Consejo de la Función Pública y aprobarse en Consejo de Gobierno por la Junta de Castilla y León.

La propuesta de Oferta de Empleo Público de 2025 incluye 4.384 plazas. De ellas, 2.912 son plazas de nuevo ingreso y turno libre, mientras que 2.472 se reservan para el turno de promoción interna.

Entre las plazas de nuevo ingreso que se convocarán, 1.144 corresponden a la Administración General, de las cuales 700 son de personal funcionario, y 444 son de personal laboral. Además, se contempla la convocatoria de 1.138 plazas de docentes, de las que 320 corresponden al cuerpo de Maestros, y 818 al resto de cuerpos. Por último, se ofertan 630 nuevas plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (SACyL), entre las cuales hay 250 plazas de medicina familiar y comunitaria, y 200 plazas de enfermeros.

En el turno de promoción interna, se reservan 343 plazas en la Administración General, de las cuales 210 son de personal funcionario, y 133 de personal laboral. Por otro lado, se ofertarán 1.000 plazas de promoción interna para docentes, todas ellas correspondientes al cuerpo de Catedráticos de Secundaria, y 129 plazas de promoción interna de SACyL, todas ellas para la categoría de enfermero en diferentes especialidades.

Sumando ambos turnos, por tanto, la Oferta de Empleo Público incluye 1.487 plazas de la Administración General (910 para funcionarios y 577 para personal laboral), 2.138 plazas de docentes no universitarios, y 759 plazas de SACyL (entre las que hay 250 de medicina familiar y comunitaria, y 329 de enfermeros), resultando el total de 4.384 plazas.

En los procesos selectivos se reservará el 10% del total de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad. Además, las plazas de las ofertas de empleo públicos para los años 2023 y 2024 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la convocatoria de las plazas incluidas en la presente oferta para el acceso al mismo cuerpo, escala, y, en su caso, especialidad o categoría profesional.

La llegada de nuevos empleados públicos a esta Administración es una prioridad de la Consejería de la Presidencia, que tiene las competencias autonómicas en materia de Función Pública, y, por tanto, de las convocatorias de empleo público, de la cobertura de las plazas y de la estructura del esquema de puestos de trabajo. El consejero Luis Miguel González Gago valora esta oferta de empleo público como «una nueva oportunidad para seguir impulsando el rejuvenecimiento de la plantilla de la Administración autonómica, y también para garantizar la correcta prestación de todos los servicios a lo largo del extenso territorio de Castilla y León».

Las 4.384 plazas propuestas para la Oferta de Empleo Público de 2025 suponen la mayor cifra de nuevas plazas anunciadas en la presente legislatura, con un incremento de casi el 57% respecto a la Oferta de Empleo Público de 2024.

En total, la Junta de Castilla y León habrá aprobado, a lo largo de esta legislatura, 13.189 plazas para empleados públicos a través de sus ofertas de empleo, de las que 10.557 corresponden a plazas de nuevo ingreso, y 2.632 al turno de promoción interna. De ellas, 5.447 son plazas para la Administración General (2.812 para funcionarios y 2.635 para personal laboral), 5.330 para docentes, y 2.412 para personal estatutario de SACyL.

Por otro lado, a las plazas correspondientes a las ofertas de empleo público, hay que sumar las 9.438 plazas ofertadas en el contexto de los ya finalizados procesos de estabilización en la Administración autonómica, de las que 2.627 corresponden a la Administración General (714 para funcionarios y 1.913 para personal laboral), 1.324 para docentes, y 5.497 para el personal de instituciones sanitarias.

La Junta de Castilla y León habrá ofertado a lo largo de esta legislatura un total de 22.627 plazas fijas y estables para empleados públicos, una cifra que refleja el compromiso firme del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la consolidación del empleo público y la mejora de los servicios esenciales que reciben los ciudadanos.

Esta apuesta sostenida por la estabilidad laboral permite reforzar plantillas, reducir la temporalidad y garantizar una atención más ágil, cercana y de calidad en ámbitos tan cruciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la atención al ciudadano. En palabras de González Gago, «con este esfuerzo inversor y organizativo, la Junta demuestra su voluntad de construir una Administración moderna, sólida y preparada para responder a los retos presentes y futuros de Castilla y León, situando siempre a las personas en el centro de la acción pública».