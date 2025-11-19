La Junta propone hacer fijos todo el año a 837 trabajadores de incendios forestales desde el 1 de enero

La Junta de Castilla y León presentará mañana a las organizaciones sindicales una propuesta para hacer fijos a 837 trabajadores del operativo de incendios a partir del próximo 1 de enero.

El planteamiento, para el que se prevé una inversión de 12,6 ... millones de euros, incluye además que la labor de este personal pueda también extenderse a situaciones de emergencia de protección civil.

La Consejería de la Presidencia pondrá también encima de la propuesta la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario, la integración de aquellos que se asignan al nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, y la asignación a todos los puestos del operativo de incendios del nuevo complemento específico creado por la Junta, tal y como ha informado el departamento dirigido por Luis Miguel González Gago en un comunicado.

El Gobierno autonómico trasladará esta propuesta a los sindicatos en la , la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública con la intención de «reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Decreto-Ley 1/2025 aprobado por la Junta de Castilla y León el pasado 23 de octubre».

Para el personal laboral, la propuesta supone «un paso decisivo en la profesionalización del operativo», al plantear la transformación del personal fijo discontinuo en personal laboral fijo de la Administración General, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la finalidad de que sea efectivo a partir del 1 de enero de 2026, ha expresado la Consejería.

Labores de protección civil

Con ello, los trabajadores que actualmente prestan servicio solo durante determinados meses del año pasarán a desempeñar sus funciones durante los doce meses, garantizando «la disponibilidad permanente de medios humanos especializados y mejorando tanto las labores de prevención como la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales y las emergencias», según las mismas fuentes.

Además, esta disponibilidad permanente permitirá que la labor de estos profesionales «se extienda a situaciones de emergencia de protección civil». Esta nueva naturaleza del dispositivo permite anticiparse a las emergencias y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo.

En total, esta modificación afecta a 837 puestos de trabajo distribuidos en tres categorías: 217 puestos de oficial de montes–conductor maquinista, 403 puestos de vigilante de incendios, y 217 puestos de peón de montes y extinción.

La conversión de estos puestos en personal laboral fijo implica una inversión adicional de más de 12,6 millones de euros, lo que conllevará un coste total definitivo de 22,4 millones para el conjunto de los 837 efectivos. «Este esfuerzo económico refleja la apuesta firme de la Junta de Castilla y León por el fortalecimiento del operativo», ha indicado la Consejería. Para dar una idea de la magnitud de esta inversión por la que pasarán a prestar servicios durante todo el año, cabe decir que el incremento equivalente en número de puestos «supondría ampliar la plantilla en más de un 130 por ciento, lo que representaría unos 1.050 efectivos a mayores».

Categorías

Para el personal funcionario, la modificación de sus Relaciones de Puestos de Trabajo incluye la creación efectiva del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B de la Administración Especial, así como la mejora del nivel del complemento de destino para estos profesionales, que pasarán del nivel 16 o 17 al nivel 18. La medida supone una inversión de más de 1,2 millones de euros y busca adecuar las retribuciones a las funciones y responsabilidades que asumen estos agentes en la protección del medio natural.

El procedimiento de acceso a este nuevo Cuerpo será el de integración voluntaria y directa, para el personal funcionario de carrera de la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos (Subgrupo C1), declarado a extinguir, que cuente con la titulación adecuada.

Esta integración supondrá para los agentes que se acojan a ella una mejora retributiva anual de 1.951,80 euros y permitirá a la Administración autonómica avanzar en la modernización y homogeneización de la estructura funcionarial. La propuesta de la Orden que regulará esta integración voluntaria también será objeto de negociación en el día de hoy, han detallado.

También se incluye en la propuesta de RPT de personal funcionario la atribución del nuevo complemento específico aprobado por la Junta de Castilla y León correspondiente a los puestos con funciones en incendios forestales. Esta actualización retributiva afecta a los funcionarios de los subgrupos A1 y A2: ingenieros superiores de montes e ingenieros técnicos forestales, que verán incrementadas sus retribuciones en 2.660 euros anuales, y a los agentes medioambientales, que percibirán un aumento de 1.050 euros anuales. El impacto total de la medida asciende a alrededor de 2 millones de euros y beneficiará a más de 1.100 empleados públicos.

En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, «esperamos que esta propuesta, que suma 15,8 millones de euros de mejora y afecta positivamente a casi 2.000 empleados públicos, cuente con el apoyo de los representantes de los trabajadores, ya que demuestra que la Junta de Castilla y León tiene el compromiso de avanzar en un modelo de operativo más estable, cualificado y robusto, de cara a que pueda estar definido y operativo el próximo año».