La Junta propone hacer fijos todo el año a 837 trabajadores de incendios forestales desde el 1 de enero

En el planteamiento que trasladará este jueves a los sindicatos incluirá también que la labor de estos profesionales se extenderá a situaciones de emergencia de protección civil

Quiñones defiende el «incremento» para el operativo como «reacción» a los «catastróficos» incendios

Trabajadores de incendios de la Junta de Castilla y León, en una imagen de archivo
Trabajadores de incendios de la Junta de Castilla y León, en una imagen de archivo

ABC

Valladolid

La Junta de Castilla y León presentará mañana a las organizaciones sindicales una propuesta para hacer fijos a 837 trabajadores del operativo de incendios a partir del próximo 1 de enero.

El planteamiento, para el que se prevé una inversión de 12,6 ... millones de euros, incluye además que la labor de este personal pueda también extenderse a situaciones de emergencia de protección civil.

