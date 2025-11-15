Suscribete a
ABC Premium

La Junta presenta el hallazgo de un conjunto de armaduras del siglo XVI en el Palacio de Avellaneda de Peñaranda de Duero

Son un grupo de piezas que se descubrieron en un pozo, sumergidas en el agua, y que podrían pertenecer al VI Conde de Miranda

Mañueco anima a caminar «por la senda de la excelencia» para alcanzar «la élite turística mundial»

La viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, presenta el hallazgo de un conjunto de armaduras del siglo XVI en Peñaranda de Duero
La viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, presenta el hallazgo de un conjunto de armaduras del siglo XVI en Peñaranda de Duero JCYL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado este sábado el hallazgo de un conjunto de armaduras del siglo XVI encontrado durante los trabajos arqueológicos en el Palacio de Avellaneda de Peñaranda de Duero (Burgos), propiedad de la Junta, para su ... adecuación como hotel termal, por parte de la empresa Hotel Peñaranda de Duero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app