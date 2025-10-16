Suscribete a
La Junta prepara un requerimiento para reclamar 315 millones al Estado

Carriedo confía en alcanzar un acuerdo y que no sea necesario acudir a la vía judicial: «Es el principio básico de quien regula paga y queremos huir del 'yo invito y tu pagas'»

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Gobierno autorizó al consejero de Economía y Hacienda,Carlos Fernández Carriedo, a formalizar un requerimiento previo al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el ﻿cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de ... Financiación Autonómica de 2023 (que se cierra dos años después), que permita la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Carriedo, en calidad de portavoz, señaló que el Ejecutivo reclamará en torno a 315 millones de euros de esta liquidación, es decir, que considera que estaría sobre los 931 millones (ya que la reconocida por el Gobierno es de 616 millones).

