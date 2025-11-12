La Junta inicia el procedimiento para declarar BIC al Toro Jubilo de Medinaceli

Suscribete a
Celebración del Toro Jubilo, en una imagen de archivo
Celebración del Toro Jubilo, en una imagen de archivo ICAL

ABC

Valladolid

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado el procedimiento para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial la fiesta del Toro Jubilo de Medinaceli. La Dirección General de Patrimonio Cultural publicó este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla ... y León la resolución fechada el pasado 4 de noviembre por la que se incoa procedimiento para la declaración.

