La Junta exigirá a centros asistenciales privados que ante un apagón garanticen 24 horas de energía

Tras el apagón eléctrico del lunes, toca mover ficha en las administraciones una vez que se ha comprobado que las cosas se pueden mejorar, sobre todo porque lo sucedido fue inédito y, por lo tanto, la respuesta casi también. Así que el Consejo de Gobierno de Castilla y León ... , en su reunión de este miércoles –adelantada por la fiesta del 1 de Mayo– tomó varias decisiones que permitirán estar preparados ante una situación similar de corte de energía. La primera y más inmediata, según informó el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, será la reposición de todos los suministros de 24 horas de los centros públicos sanitarios, sociales y educativos que hayan precisado de la utilización del stock de seguridad para poder mantener su funcionamiento, como es el caso del combustible y las balas de oxígeno.

La siguiente medida va dirigida a los establecimientos de carácter privado, donde también se incluyen los asistenciales, así como a las infraestructuras críticas, relacionadas, por ejemplo, con las comunicaciones. Para ellos se va a reforzar la normativa actual con el objetivo de elevar a 24 horas el tiempo exigido en el que debe estar garantizado el suministro eléctrico, ya que en la actualidad no existía esa rango.

«Estableceremos las necesidades de stock de seguridad de los centros no públicos para 24 horas», insistió el consejero. «En función del acontecimiento que hemos vivido nos parece que es oportuno reforzar las garantías hasta ese tiempo», aseguró el portavoz de la Junta.

Por último, como tercera actuación, la Administración autonómica va a proceder a abrir expedientes informativos a aquellas instalaciones «que no tenían establecido el suministro exigible», detalló Carriedo, quien advirtió, además, de que «habrá sanciones» en los casos en los que no se haya cumplido con el mínimo establecido. Así, se refirió expresamente a aquellos centros privados que, ante la existencia de un generador para mantener el suministro eléctrico, no contasen con el combustible necesario para garantizar su funcionamiento.

En cuanto al balance de lo sucedido el lunes, Carlos Fernández Carriedo se mostró satisfecho con la reacción del Gobierno autonómico que, a su juicio, ejerció el «liderazgo» de la Administración autonómica en las competencias que le correspondían, sobre todo en lo relacionado con Protección Civil, como las emergencias y la gestión del 1-1-2, así como en la prestación de los servicios como sanidad, servicios sociales y educación, a pesar de las «extraordinarias dificultades» que hubo con el apagón eléctrico y los problemas en las comunicaciones.

«Era lo que se esperaba de nosotros y la Comunidad ha dado un buen ejemplo», destacó y alabó especialmente «por positivo» que se mantuviesen abiertos los colegios, cuando la mayoría de las comunidades no lo hicieron. Después de informar de que el Centro Coordinador de Emergencias recibió desde el lunes 5.350 llamadas y gestionó 682 emergencias, anunció que el Plan Territorial de Protección Civil (Plancal) se desactivó a las nueve de la mañana de este miércoles.

Nucleares, sí

El debate sobre la política energética tras lo ocurrido el lunes estuvo también sobre la mesa del Ejecutivo autonómico que aprovechó para advertir al Gobierno de España que «no se deben cerrar más nucleares» y denunciar que las que ya se han clausurado, como es el caso de Garoña, en Burgos, lo han hecho «de forma precipitada», como ha ocurrido también con las centrales térmicas, en este caso situadas en La Robla y El Bierzo (León) y Velilla (Palencia).

Fernández Carriedo hizo un llamamiento a Pedro Sánchez para que se replantee la política energética de España que, en primer lugar, debe pasar por tener presente que «todas las fuentes energéticas disponibles tienen que ser utilizadas». Consideró, en este sentido, que «fue un error el cierre precipitado de instalaciones» pero, sobre todo, insistió en que «es un error anunciar el cierre de otras que sirven para dar estabilidad al sistema», en referencia a la nuclear de Almaraz, en proceso de clausura en tierras extremeñas.

El consejero de Economía y Hacienda reclamó, en segundo lugar, que el Gobierno lleve a cabo «inversiones en infraestructuras energéticas». Al respecto, señaló que la Junta ya trasladó hace tiempo un listado con las necesarias en Castilla y León y sobre el que «no ha habido respuesta». «Ha sido un error no tomarse este asunto con seriedad», reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Matizó, además, que tras el apagón se ha demostrado la necesidad de «reforzar las subestaciones, sobre todo en Segovia», la última provincia de Castilla y León que recuperó el fluido eléctrico, ya que «hasta que no han estabilizado Madrid no han autorizado energizar la subestación de Segovia», según denunció la delegada territorial, Raquel Alonso.

Por último, Fernández Carriedo reclamó que «se refuerce el consumo energético de proximidad en los lugares de generación», es decir, que se lleven a cabo las inversiones necesarias para que en aquellos zonas o localidades donde se produce energía eléctrica se puedan nutrir más fácilmente de ella. «No puede ser que haya puntos de generación y no de consumo», criticó y recordó como El Bierzo también fue de los últimos puntos de España en recuperar el suministro eléctrico.