Suscribete a
ABC Premium
Directo
El consejo de administración del Sabadell decide sobre la opa del BBVA

La Junta da por controlado el incendio de Fasgar (León), más de un mes después de su inicio

Se mantiene activo el fuego de la localidad zamorana de Castromil, en la comarca de Puebla de Sanabria, que se originó también el 8 de agosto por causas que se investigan

La Junta acusa a Puente de usar los fuegos para «atacar a Castilla y León»

El humo del incendio de Fasgar, sobre La Cepeda, en una imagen de archivo
El humo del incendio de Fasgar, sobre La Cepeda, en una imagen de archivo ICAL

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta ha dado por controlado el incendio de Fasgar (León), 34 días después de que se originara por una descarga de rayos, según informa la web del Infocal.

El portal registra su control a las 19.15 horas de ayer, jueves. Las llamas se originaron el 8 de agosto a las 17.24 horas y fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, seis días después a las 10.58 horas.

Fue a finales de agosto cuando el fuego descendió a nivel 1 tras más de 20 días «de mucho trabajo e intensidad» en la provincia, destacaba entonces el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, Eduardo Diego. Para dar cuenta de la situación vivida, recordaba que en las últimas tres semanas de agosto la provincia de León había diez incendios graves q mientras que el pasado año solo dos fuegos alcanzaron este nivel de gravedad. En los peores momentos, llegó a haber 16 fuegos simultáneos en máximo nivel autonómico de alerta.

Noticia Relacionada

En estos momentos, se encuentra activo el incendio de la localidad zamorana de Castromil, en la comarca de Puebla de Sanabria, que se originó también el 8 de agosto por causas que se investigan.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app