La Junta da por controlado el incendio de Fasgar (León), más de un mes después de su inicio

El humo del incendio de Fasgar, sobre La Cepeda, en una imagen de archivo

La Junta ha dado por controlado el incendio de Fasgar (León), 34 días después de que se originara por una descarga de rayos, según informa la web del Infocal.

El portal registra su control a las 19.15 horas de ayer, jueves. Las llamas se originaron el 8 de agosto a las 17.24 horas y fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, seis días después a las 10.58 horas.

Fue a finales de agosto cuando el fuego descendió a nivel 1 tras más de 20 días «de mucho trabajo e intensidad» en la provincia, destacaba entonces el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, Eduardo Diego. Para dar cuenta de la situación vivida, recordaba que en las últimas tres semanas de agosto la provincia de León había diez incendios graves q mientras que el pasado año solo dos fuegos alcanzaron este nivel de gravedad. En los peores momentos, llegó a haber 16 fuegos simultáneos en máximo nivel autonómico de alerta.

En estos momentos, se encuentra activo el incendio de la localidad zamorana de Castromil, en la comarca de Puebla de Sanabria, que se originó también el 8 de agosto por causas que se investigan.