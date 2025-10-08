Suscribete a
ABC Premium
En directo
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

La Junta conmemorará en 2026 el 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII como rey de León

González Gago ensalza la «historia en común» de León y Castilla y UPL exige que suprima el presupuesto de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad

UPL pedirá en las Cortes una consulta popular en León, Zamora y Salamanca para crear la Región Leonesa

Fernández Carriedo y González Gago, durante el pleno de las Cortes
Fernández Carriedo y González Gago, durante el pleno de las Cortes ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció ayer la conmemoración en 2026 del 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII como rey de León, una figura que posteriormente fue emperador de la España cristiana. Se trata de una de las ... actividades trasladadas por el consejero, que se enmarcan en las diferentes celebraciones que la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León tiene en el horizonte 2030, cuando se cumplen 800 años de la unión de los reinos de León y Castilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app