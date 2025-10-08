La Junta conmemorará en 2026 el 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII como rey de León

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció ayer la conmemoración en 2026 del 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII como rey de León, una figura que posteriormente fue emperador de la España cristiana. Se trata de una de las ... actividades trasladadas por el consejero, que se enmarcan en las diferentes celebraciones que la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León tiene en el horizonte 2030, cuando se cumplen 800 años de la unión de los reinos de León y Castilla.

Además de esta celebración, González Gago anunció también, hasta el verano de 2026, una jornada sobre el medievo en femenino, una exposición itinerante sobre Berenguela la Grande, reina de Castilla, así como trabajos sobre el Fuero de Brañosera y el Parlamentarismo de León. También se abordará el derecho de las personas a través de las leyes de Burgos y la Controversia de Valladolid y el derecho internacional a través de la Escuela de Salamanca.

En este sentido, y en el transcurso del pleno de este martes, González Gago ensalzó la «historia en común» de León y Castilla, mientras que la procuradora de UPL Alicia Gallego pidió que se suprima el presupuesto de la Fundación, una vez que el último Consejo de Gobierno aprobó una partida de 1,8 millones, informa Ical.

«Estamos sin presupuestos en 2025 y sin esperanzas de tenerlo en 2026; y ustedes erre que erre destinando dinero público a este chiringuito», comentó Gallego, que recordó que el pasado año, las Cortes aprobaron una resolución para que esta Fundación «no contara con presupuestos». «Entendemos que esto obliga. Lo desoyen y van en contra de la voluntad mayoritaria. Lo hacen de forma continua porque se les atraganta la democracia», cargó la procuradora leonesista, quien recordó que «han tenido 18 años para aprobar reglamentariamente las consultas populares», en relación a la inadmisión de una propuesta de UPL para este plano para debatir la posibilidad de celebrar una consulta popular acerca de la creación de una autonomía en la región leonesa.