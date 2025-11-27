Suscribete a
Castilla y León declara a la tuna Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial

La Junta aprueba la declaración de las estudiantinas «para proteger su singularidad y arraigo»

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves la declaración de la Tuna como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial para «proteger la singularidad de este bien con una tradición viva, integrada en las ciudades universitarias». «El arraigo de ... la tuna en Castilla y León es particularmente significativo debido a que aquí nacieron y prosperaron algunas de las universidades más antiguas de España», han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico.

