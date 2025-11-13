Suscribete a
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

La Junta de Castilla y León denuncia la «cobardía» de Sánchez por criticar a presidentes autonómicos sin estar presentes

Le anima a convocar un pleno en el Senado: «Mañueco estaría encantado de debatir allí»

Sánchez, ya en 'modo' electoral, la emprende con la Junta en el Congreso

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

El consejero Carlos Fernández Carriedo, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno
Montse Serrador

Valladolid

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado este jueves la «cobardía» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por criticar en el Congreso de los diputados a presidentes autonómicos cuando estos «no estaban presentes y, ... por lo tanto, no pueden contestar».

