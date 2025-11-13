La Junta de Castilla y León denuncia la «cobardía» de Sánchez por criticar a presidentes autonómicos sin estar presentes

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado este jueves la «cobardía» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por criticar en el Congreso de los diputados a presidentes autonómicos cuando estos «no estaban presentes y, ... por lo tanto, no pueden contestar».

Carriedo ha afeado que Sánchez «hace mucho tiempo que no convoca un debate sobre el estado de la nación», cuando este miércoles lo que hizo fue «plantear un debate sobre el estado de la comunidad» algo que, a su juicio, «denota cierto nerviosismo ante el escenario electoral».

Por ello, el portavoz de la Junta ha insistido en que las declaraciones del presidente del Gobierno, en las que criticó a gobiernos autonómicos del PP, entre ellos al de Castilla y León, denotan «cierta cobardía». «No es razonable que Pedro Sánchez utilice un espacio donde los presidente no pueden intervenir para criticarles».

Como alternativa, Carlos Fernández Carriedo ha animado al presidente del Gobierno a que recurra al Senado para utilizar sus competencias como cámara territorial y «reeditar un debate sobre el estado de las autonomías», como se ha hecho en otras ocasiones. «Sería bueno ir al pleno del Senado, es el foro mas adecuado», ha señalado, de forma que el presidente de la Junta , Alfonso Fernández Mañueco «estaría dispuesto a asistir y encantado de debatir».

El consejero de Economía y Hacienda ha contestado, además, a las críticas realizadas por Pedro Sánchez en el Senado contra la gestión que el Ejecutivo de Castilla y León realizó de los incendios del pasado verano y, sobre todo, de la sanidad, punto en el que señaló que la Junta había desviado 199 millones de euros a la sanidad privada procedentes de los fondos adicionales del Estado.

Ante estas denuncias, Carriedo ha apuntado que «habitualmente no contestamos, pero los datos hablan» para recordar que Castilla y León «está entre las tres mejores en esta materia» al ser la tercera autonomía que más porcentaje del presupuesto de sanidad dedica a lo público«. En cambio, ha apuntado, «es una comunidad presidida por el PSOE la que está a la cabeza en fondos destinados a la sanidad privada», en referencia a Cataluña.