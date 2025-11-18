La Junta de Castilla y León asegura que revisó la residencia en la que se produjo la muerte de Encarnita Polo y no detectó «ningún problema»

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado este lunes de que la Junta de Castilla y León realizó una visita de seguimiento a la residencia de ancianos Decanos DomusVi de Ávila, en la que el pasado viernes aparecía sin ... vida la cantante Encarnita Polo, y no detectó «ningún problema».

Blanco ha explicado que la Consejería que dirige realiza de manera anual las inspecciones periódicas y visitas de seguimiento de todos los centros de estas características. «En este centro también», ha recalcado. «Son inspecciones rutinarias, que se realizan todos los años, y no hubo ningún problema», ha dicho.

Noticia Relacionada La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores a manos de otro interno África Albalá Ha fallecido este viernes en la ciudad castellanoleonesa, según ha informado su propia hija en un comunicado remitido a los medios

«Este centro, este año también ha tenido inspección o visita de seguimiento, en este caso, y ahora mismo está bajo investigación judicial», ha matizado Blanco, que de esta manera ha dejado claro que poco más podía aportar sobre un suceso que ha conmocionado a la ciudad de Ávila, informa Ical.

Cabe recordar que la conocida cantante Encarnita Polo aparecía muerta hace unos días en su habitación de la residencia, supuestamente asfixiada por otro residente del centro de mayores de las afueras de la capital.

El presunto autor de la muerte de la popular artista, un varón de 66 años, se encuentra ingresado bajo custodia policial en la unidad de psiquiatría, según informó durante el fin de semana la Subdelegación del Gobierno en la provincia abulense.