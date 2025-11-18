Suscribete a
ABC Premium

La Junta de Castilla y León asegura que revisó la residencia en la que se produjo la muerte de Encarnita Polo y no detectó «ningún problema»

La consejera de Familia explica que el Gobierno autonómico realiza de manera anual las inspecciones periódicas y visitas de seguimiento de todos los centros de estas características

Bajo custodia policial en el hospital el hombre de 66 años acusado de la muerte de Encarnita Polo en una residencia de ancianos de Ávila

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una jornada sobre empleo y mujer celebrada en Ávila
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una jornada sobre empleo y mujer celebrada en Ávila ICAL

ABC

Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado este lunes de que la Junta de Castilla y León realizó una visita de seguimiento a la residencia de ancianos Decanos DomusVi de Ávila, en la que el pasado viernes aparecía sin ... vida la cantante Encarnita Polo, y no detectó «ningún problema».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app