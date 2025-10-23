Suscribete a
La Junta aprueba el decreto para que el operativo contra el fuego sea público

El texto reconoce la figura de bombero forestal, crea el cuerpo de agentes medioambientales y convierte a los fijos discontinuos en empleados para todo el año, con un coste total de 20 millones

Nuevas categorías y «mejoras» laborales para «profesionalizar» la lucha contra los incendios

Los consejeros de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
Los consejeros de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ICAL

ABC

Valladolid

La Junta ha aprobado este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, un nuevo decreto ley que transforma el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León, que pasará a ser público entre 2026 y 2028 salvo en ... servicios de alta especialización como medios aéreos y maquinaria pesada.

