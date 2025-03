Juan VG muestra su reinterpretación de la moda escolar en la Mercedes-Benz Fashion Week

El diseñador vallisoletano Juan VG ha mostrado sus creaciones en la 23 edición de la Mercedes -Benz Fashion Week una reinterpretación de como iría vestida la gente al colegio. Con 'GAMBERRXS' fusiona la estética de la marca, el upcycling y sus ilustraciones, para crear una atmósfera, un ambiente que genera esa rebeldía llevada a algo infantil, colorido, animado, y a su vez refleja la dureza del grunge y la calle.

Juam VG es una marca genderless y de upcycling, que, a partir de prendas de segunda mano, transforma y crea prendas nuevas, centrándose en el denim, el punto y la mezcla de diferentes disciplinas como el patchwork y la pintura. La estética de la marca es una mezcla de grunge y la estética clásica de Valladolid, creando una fusión de ambas, en palabras del creador recogidas por Ical.

«Expongo mi visión y reinterpretación de como iría vestida la gente al colegio. Nací en Valladolid, una ciudad bastante clásica, y me eduqué en un colegio concertado, con uniforme, donde no siempre podías expresarte o sentirte tú mismo, por comentarios entre compañeros de clase y profesores que no te acababan de entender, todo debido a la sociedad establecida y normativa en la que vivimos», expone.