Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

José Luis Sanz Merino: «La Ley de Movilidad ha mejorado al incorporarse las enmiendas del PP»

El consejero reclama que se reúne la Conferencia Sectorial y denuncia que desde que Óscar Puente es ministro de Transportes no se ha convocado «ninguna vez»

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, antes de la entrevista con ABC
El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, antes de la entrevista con ABC RUBÉN ORTEGA

-La Ley de Movilidad ya ha pasado los trámites del Congreso y el Senado. ¿Cómo valora el texto definitivo?

-Tal y como está en este momento la Ley ha mejorado manifiestamente porque se incorporaron las enmiendas del Senado al texto que recoge literalmente ... que el Gobierno tiene que garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales. Ha sido una aportación del Grupo Popular en la Cámara Alta, que ha tenido refrendo por varios grupos del Congreso, con el voto en contra del PSOE. Luego el Ministerio ha dicho que va a garantizar que si no hay asunción de competencias por parte de las comunidades, prestará el servicio. Nos deja mucho más tranquilos que la Ley diga lo que dice. Es verdad que desde el punto de vista de la financiación para la asunción de líneas es claramente insuficiente. No hay ninguna negativa a incorporar a nuestro mapa de transportes determinadas rutas, pero hay que hablarlo en la Conferencia Sectorial y garantizar la financiación suficiente. Pero es cierto que se ha avanzado en la garantía de mantener no solo las paradas, sino también los horarios, las frecuencias y las rutas actuales. Esa es una muy buena noticia

