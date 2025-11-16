José Luis Sanz Merino: «La Ley de Movilidad ha mejorado al incorporarse las enmiendas del PP»

-La Ley de Movilidad ya ha pasado los trámites del Congreso y el Senado. ¿Cómo valora el texto definitivo?

-Tal y como está en este momento la Ley ha mejorado manifiestamente porque se incorporaron las enmiendas del Senado al texto que recoge literalmente ... que el Gobierno tiene que garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales. Ha sido una aportación del Grupo Popular en la Cámara Alta, que ha tenido refrendo por varios grupos del Congreso, con el voto en contra del PSOE. Luego el Ministerio ha dicho que va a garantizar que si no hay asunción de competencias por parte de las comunidades, prestará el servicio. Nos deja mucho más tranquilos que la Ley diga lo que dice. Es verdad que desde el punto de vista de la financiación para la asunción de líneas es claramente insuficiente. No hay ninguna negativa a incorporar a nuestro mapa de transportes determinadas rutas, pero hay que hablarlo en la Conferencia Sectorial y garantizar la financiación suficiente. Pero es cierto que se ha avanzado en la garantía de mantener no solo las paradas, sino también los horarios, las frecuencias y las rutas actuales. Esa es una muy buena noticia

-Queda mucho trabajo para la Conferencia Sectorial, entonces. -Sí pero desde que Oscar Puente es ministro de Transportes no se ha reunido ninguna vez y eso que lo hemos pedido tanto individualmente, desde la Junta de Castilla León, como de forma conjunta, nueve comunidades. Y no ha habido manera. Se han realizado reuniones técnicas, a las que ha acudido, por ejemplo, en cinco ocasiones, la directora general de Transportes. Pero luego hay que tomar decisiones políticas en materia de financiación. Nos ofrecen 40 millones de euros en dos años y para todas las autonomías de España. Y solamente las paradas que habría que asumir y las líneas en Castilla y León suponen ya 25 millones de euros cada año.

