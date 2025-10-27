Las Jornadas Micológicas Buscasetas reúnen a 121 establecimientos hosteleros de Castilla y León

Las XXIV Jornadas Micológicas Buscasetas, que se celebran del 1 al 16 de noviembre, cuentan con la participación de 121 restaurantes y bares de Castilla y León en los que se servirán menús degustación, platos sueltos en carta y tapas. La ... propuesta está abierta todavía a la incorporación de más establecimientos hosteleros, según lo recordó el delegado de Euro-Toques en la Comunidad, el cocinero Jesús Prieto, del restaurante Serrano de Astorga.

Euro-Toques organiza esta cita con el patrocinio de la Junta, tal y como recordó el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, en el acto de presentación celebrado en el restaurante Cocinandos de la capital leonesa, con Juanjo Pérez y Yolanda León como anfitriones, y con la asistencia de numerosos chefs y varios creadores de contenido para redes sociales.

Para Prieto, Buscasetas son las jornadas «mundialmente más importante de micología» y en un año todavía «complicado» para los aficionados se muestra esperanzado en la llegada de la lluvia próximamente y recordó que también se apuesta por elaboraciones como escabeches o deshidratadas que hacen que no se dependa tanto de los hongos frescos. «Si no es al principio, durante las jornadas va a empezar ese desarrollo micológico a tener lugar. Si veis el tiempo dan lluvia, dan agua», comentó.

Noticia Relacionada Cine 'quinqui' para retratar la convulsa Transición: «Es una época crítica sobre la que merece la pena hablar» Henar Díaz Rafael Cobos, que se lanza a la dirección con 'Golpes'. ve el cine como «un vehículo fantástico» para «hacer muchas preguntas». La película ha sido presentada en Seminci

En la sesión de cocina en vivo que acompañó la presentación de las jornadas, Yolanda León elaboró un potaje-italiano-leonés con ravioli fresco hecho con polvo de setas y apuntó que este alimento admite cualquier cocción y elaboración y que es sencillo de preparar y se puede congelar y conservar durante bastante tiempo.

Amparo Rodríguez, de la Cueva de los Poínos de Valdevimbre apostó por un plato de tradición, de cuchara, unos garbanzos guisados con oreja curada y con su seta favorita, el boletus. Por su parte, Miguel Martínez Novo, de La Tronera de Villadepalos, preparó un plato elaborado con harinas de setas deshidratadas. El acto contó con un homenaje sorpresa al propietario del restaurante La Praillona, de Boñar, Manuel Bandera, con motivo de su jubilación.

Tierra de Sabor y Presupuesto

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León se refirió a la marca Tierra de Sabor como «el motor de la promoción» de los productos agroalimentarios de Castilla y León, que engloba unas 6.000 referencias elaboradas por 900 industrias. El corazón amarillo, dijo, está sometido en este momento a un punto de inflexión en lo que es su promoción y su desarrollo con el acuerdo suscrito con la Real Federación Española de Fútbol que va a permitir llevar mucho más lejos el conocimiento de nuestras producciones agroalimentarias de calidad por todos los rincones de España y por otros países.

«Sería importante que se pudiera aprobar el Presupuesto planificado por la Junta para el ejercicio 2026, que incorpora para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural un incremento importante de más de un diez por ciento y uno de cuyos ejes fundamentales de desarrollo es Tierra de Sabor y, por lo tanto, nos permitiría llevar todo lo lejos que queremos la promoción de nuestras numerosas producciones agroalimentarias de calidad», manifestó.