Suscribete a
ABC Premium
Directo
Puigdemont: «El PSOE ha despreciado todos nuestros avisos, pasamos a la oposición y consultaremos a la militancia»

Las Jornadas Micológicas Buscasetas reúnen a 121 establecimientos hosteleros de Castilla y León

Del 1 al 16 de noviembre ofrecen menús degustación, platos en carta y tapas

Entre la devoción y la superstición popular

Sigue en directo la rueda de prensa de Puigdemont tras romper con el PSOE

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, interviene en el acto de presentación de las XXIV Jornadas Micológicas Buscasetas
El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, interviene en el acto de presentación de las XXIV Jornadas Micológicas Buscasetas ical

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las XXIV Jornadas Micológicas Buscasetas, que se celebran del 1 al 16 de noviembre, cuentan con la participación de 121 restaurantes y bares de Castilla y León en los que se servirán menús degustación, platos sueltos en carta y tapas. La ... propuesta está abierta todavía a la incorporación de más establecimientos hosteleros, según lo recordó el delegado de Euro-Toques en la Comunidad, el cocinero Jesús Prieto, del restaurante Serrano de Astorga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app