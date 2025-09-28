Jornada de tensión en la zona sur de la ciudad de Ávila

Desde el pasado 21 de agosto, en el que se registró una disputa entre clanes, la zona sur de la ciudad de Ávila vive una calma tensa que este sábado se ha visto rota por alteraciones del orden público que obligaron a reforzar la vigilancia policial a primera hora de la tarde. Policía Nacional confirmó más tarde que varias llamadas alertaron de un «episodio de amenazas y detonaciones», pero que tras la intervención no se han registrado heridos.

Según algunos testigos que viven en la zona, en torno a las 15:25 horas se oyeron «en varias ocasiones» lo que «podrían ser disparos y también gritos», recoge Ical. También algún testigo que circulaba por la avenida de los Derechos Humanos a esa hora observó a un grupo de unas diez o doce personas alrededor de un vehículo, con un joven encaramado sobre el techo y «otros mostrando una actitud amenazante, con empujones y agarrones».

Poco tiempo después, los testigos escucharon sirenas de la policía, que silenciaron los gritos. Sin embargo, la calma «apenas duraría media hora», explicaba un testigo, según publica Diario de Ávila. En ese tiempo, aseguraba, «lo que sí vimos fue presencia policial en el entorno del río como si estuvieran buscando algo o a alguien, pero no sabemos más».

La presencia de patrullas policiales, tanto local como nacional, fue 'in crescendo' en esos primeros momentos de lo que pareció ser un altercado. que se ha calificado de «alteración de la seguridad ciudadana».

En paralelo, en la calle Maestro Piquero, a la hora de los incidentes, se observaba la presencia de varias personas reunidas en torno a las viviendas en un ambiente aparentemente tranquilo.

Policía Nacional se ha limitado a añadir que unidades especializadas del GOR y una unidad de refuerzo UPR de Salamanca establecerán un dispositivo especial en la zona sur de la capital para prevenir posibles incidentes.

Cabe recordar que esta situación se ha producido en la capital abulense poco después de aquel fatídico 21 de agosto, cuando una disputa entre clanes se saldó con el fallecimiento de un varón de etnia gitana y otros tres más heridos. Desde entonces hasta ahora, esos tres heridos -por arma blanca y arma de fuego- que estuvieron ingresados en diferentes hospitales de Ávila y Valladolid y que tuvieron la condición de investigados en el suceso, han ingresado en prisión en diferentes fechas, a medida que fueron recibiendo el alta hospitalaria.