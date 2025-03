'Jailed', la película indioportuguesa que ha revolucionado Segovia con su rodaje

La antigua cárcel de Segovia, convertida en Centro de Creación, acoge ya al más de centenar de personas involucradas en el rodaje del largometraje 'Jailed', una coproducción indioportuguesa de suspense, que se llevará a cabo este fin de semana, también con la implicación de más de 40 extras segovianos. La película, dirigida por Vishnu Vardhan, recientemente galardonado por el film 'Shershaah', tendrá una repercusión económica en la ciudad de más de 200.000 euros.

El equipo, integrado por 120 personas, lleva en Segovia desde el pasado 1 de agosto y estarán hasta el 9. Han reservado casi un centenar de habitaciones, a lo que hay que sumar el gasto en comida, el el alquiler de equipos, maquinaria y empresas de limpieza, entre cosas. Además, remarcó el Ayuntamiento de Segovia en una nota de prensa, están utilizando el comercio y las empresas locales para adquirir material diverso.

La película tiene como argumento un incidente en Portugal que conmociona a la población y del que dudan si es o no un ataque terrorista. Uno de los protagonistas acaba en la cárcel y, a partir de una inquietante llamada, se desencadena toda una interesante trama de acción que no dejará indiferente al espectador. El rodaje que comenzó el pasado 14 de julio y finalizará el próximo 31 de agosto, se está llevando a cabo en 10 ciudades diferentes, fundamentalmente de Portugal y la única española, es la capital segoviana.

Noticia Relacionada Acaparar escenarios en el 'boom' audiovisual Henar Díaz Las 'Film Comission' puestas en marcha en las provincias constatan un aumento de los rodajes con las plataformas y piden un ente regional «más activo» para competir en la «liga internacional»

Desde el consistorio resaltaron en un comunicado que, en lo que llevamos de año la Segovia Film Office ha gestionado más de 30 rodajes entre películas, series, siendo la más destacada 'Beguinas', así como publicidad y programas de televisión. Aunque la ciudad es en sí un plató de cine y despierta mucho interés, la antigua cárcel es una de las localizaciones más demandadas por la productora.

El nuevo edificio CIDE, a las afueras de la ciudad, también ha empezado a despertar mucho interés y este año ha acogido varias grabaciones, sobre todo para anuncios de vehículos como BMW y Audi y la marca de moda Truco.

Más temas:

Segovia

Cine

Películas