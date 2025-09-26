Isabel Blanco reitera que los fallos en las pulseras antimaltrato son una «chapuza más» del Gobierno

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reiterado este viernes en Valladolid que los fallos en las pulseras antimaltrato son una «chapuza más» del Gobierno de Pedro Sánchez, que se define como «el más feminista» pero ha sido el que más ha desprotegido a las mujeres de la Comunidad y España, ha sostenido. «Dice que es el Ejecutivo que más apuesta por la igualdad pero la realidad es que es que recorta derechos de igualdad», ha añadido.

Antes de participar en la inauguración del acto de celebración del 30 aniversario de Lares Castilla y León, Blanco ha enumerado alguna de esas otras «chapuzas», como la aprobación de la Ley Orgánica Integral de la Libertad Social (más conocida como la del 'solo sí es sí', que rebajó condenas a violadores y agresores sexuales, que luego tuvo que modificar el Gobierno central); la Ley de Paridad que, por un «error técnico», facilitaba el despido de las personas que pedían medidas de conciliación en las empresas, que también se rectificó, y el Plan Corresponsables, que reduce la financiación a las comunidades autónomas del 100 al 75 por ciento.

La vicepresidenta de la Junta ha subrayado, según recoge Ical, que las mujeres han estado desprotegidas con los fallos detectados en el sistema de pulseras antimaltrato, dispositivos de control telemático que deben garantizar la protección frente a agresores con orden de alejamiento. «Con que haya habido una sola mujer desprotegida, porque no ha funcionado la pulsera, ya son muchas. Porque nuestra obligación es trabajar para que ellas estén protegidas», ha criticado.

Después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, pidiera este jueves disculpas públicas a las víctimas de violencia de género por los fallos detectados del sistema y después de asegurar que se están tomando medidas urgentes para reforzar su funcionamiento, Blanco ha criticado que el Ministerio trata de «ocultar» la información sobre este asunto. «En las primeras declaraciones, cuando saltó la noticia, se dijo que no había habido ninguna pulsera que fallase. Luego, se cambia la versión y eran unas pocas. La realidad es que las víctima de violencia machista, que son las personas más vulnerables junto a sus hijos menores, se sienten desprotegidas», ha señalado.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha recordado que las administraciones animan a las mujeres a denunciar los casos de maltrato, al asegurar que es la «única manera» de ayudarlas y protegerlas. «Pero la realidad es que el Gobierno de España, que estaba avisado por los órganos judiciales, los fiscales y las diferentes asociaciones, no ha hecho nada para proteger a las mujeres. Se ampara, como siempre, en que todos son bulos», ha cargado.