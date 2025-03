Los 'invisibles' indispensables del teatro

Sara y Marta Izquierda (Jefas de sala del Teatro Calderón y del LAVA)

«¿Lo más complicado? Las malas formas y el móvil. No lo soporto»

Sara Izquierdo Rentería 'desembarcó' con su familia en Valladolid en 2003. Hasta entonces había trabajado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. A su marido, técnico, le habían requerido primero en un festival y luego para la gira de 'El Caballero de Olmedo' de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ella sacaría un año después la plaza de jefe de sala y jefa de prensa del Calderón de Valladolid. Su hermana, Marta, obtuvo la suya del LAVA en 2021. Con la gracia y el acento andaluz casi intacto, Sara explica que lo que más valora de su trabajo es «la fidelidad del público de abono. Algunos llevan más de 20 años y sin ellos no seríamos nadie». Le gusta la «sinceridad» de los espectadores infantiles. Recuerda entre risas que una vez, cuando acompañó a un pequeño al patio de butacas, le preguntó si vivía allí «y me dijo que ¡tenía mucho oro!». A Marta, lo que más le gusta es «la relación de compañerismo» que hay en el LAVA. También, ver crecer a su público. Dice Sara que lo más complicado de su día a día con los espectadores es cuando les toca lidiar con «las malas formas, la mala educación, el móvil... ¡No lo puedo soportar!». También, añade Marta, «cuando hay un evento sin entradas hasta completar aforo. A veces la gente pierde las formas si no puede pasar». Del elenco de intérpretes que han pasado por las tablas del teatro vallisoletano, Sara tiene un «especialísimo recuerdo» de Concha Velasco. «Aparte de cariñosísima, es la persona que más me ha facilitado el trabajo con la prensa. Estaba dispuesta siempre a todo». Su hermana tiene predilección por las compañías en residencia porque ve 'crecer' sus montajes. «Un día suele ser absolutamente imprevisible. No hay nada que lleve perfectamente planificado que salga», sostiene Sara sobre su trabajo. Para Marta, es «más sencillo, aunque también llevo la taquilla y tengo que estar pendiente». Están acostumbradas a no saber cuándo van a poder salir. Su madre era pianista y su padre director de orquesta, así que prácticamente han 'vivido' en un teatro. Recuerdan con humor acudir a conciertos a la salida del colegio «y aguantar en el palco pese a tener un sueño horroroso». Con motivo del Día del Teatro, Sara deja este mensaje: «Me sorprende cuando alguien te dice que es la primera vez que pisa el Calderón. La actividad es tremenda y para todos los públicos». Y exclama, entre risas, haciendo alusión a la reciente Gala Nacional del Deporte: «¡Con que vengan todos los que se acercaron a ver a Ilia Topuria me conformo!».