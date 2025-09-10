Investigan una posible intoxicación alimentaria de una decena de personas en una verbena en un pueblo de Palencia

La Guardia Civil investiga una posible intoxicación alimentaria de una decena de personas en una verbena de la localidad palentina de Saldaña. Al parecer, podría haberse producido por la distribución de algún producto alimentario durante ese acto.

Hacia las cinco de la madrugada de este miércoles, las diez personas, que habían asistido a la verbena, fueron acudiendo al centro de salud del municipio al encontrarse mal. Sus síntomas, dolor gastrointestinal, mareos o vómitos, eran «compatibles» con una intoxicación alimentaria y fueron atendidos por el personal sanitario, según han detallado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Cuatro de los afectados fueron derivadas al Hospital Rio Carrión de Palencia, si bien su estado de salud «no presentaba gravedad», han explicado las mismas fuentes.

Ante la posibilidad de que el origen de dicha intoxicación hubiera sido de origen alimenticio por algún producto distribuido durante la verbena, la Benemérita ha tomado «diferentes muestras para esclarecer lo sucedido».

Del estudio del material recogido, que será remitido a Sanidad, se podrá determinar si «la intoxicación fue fortuita o intencionada».