Investigan a un hombre que atravesó un cable en un camino de Salamanca por provocar un accidente de moto

La Guardia Civil de Salamanca ha identificado al presunto responsable de provocar un accidente de moto tras atravesar un cable -en concreto un pastor eléctrico- en un camino público dentro del término municipal de Anaya de Alba, en la provincia de Salamanca.

Según han ... informado este miércoles fuentes del Instituto Armado, los hecho ocurrieron el pasado 24 de agosto y, como consecuencia del impacto, el motorista resultó herido. Además, la motocicleta sufrió daños materiales de consideración.

Ante la gravedad de los hechos y la peligrosidad que supone la colocación intencionada de obstáculos en las vías públicas, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) inició de inmediato una investigación para esclarecer lo sucedido. Fruto de las gestiones realizadas, el 1 de octubre de 2025, es decir la pasada semana, los investigadores consiguieron identificar a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 385 del Código Penal. La Guardia Civil ha recordado así que la colocación de objetos que obstaculicen la circulación en caminos y carreteras constituye un grave riesgo para la seguridad vial, al generar un peligro concreto y directo para los usuarios, recoge Ical. En este caso, la conducta investigada ha derivado en un siniestro con daños personales y materiales, lo que pone de relieve la «extrema peligrosidad de este tipo de acciones», según ha subrayado la Guardia Civil. La persona presuntamente responsable, más allá de las consecuencias ocasionadas, se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a dos años y a una multa de 12 a 24 meses, tal y como establece dicho artículo 385 del Código Penal.

