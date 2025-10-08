Suscribete a
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Investigan a un hombre que atravesó un cable en un camino de Salamanca por provocar un accidente de moto

El obstáculo derribó e hirió al motorista en Anaya de Alba

Acepta siete años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa en una pelea junto a un local de ocio en Ávila

La Guardia Civil de Salamanca ha identificado al presunto responsable de provocar un accidente de moto tras atravesar un cable -en concreto un pastor eléctrico- en un camino público dentro del término municipal de Anaya de Alba, en la provincia de Salamanca.

Según han ... informado este miércoles fuentes del Instituto Armado, los hecho ocurrieron el pasado 24 de agosto y, como consecuencia del impacto, el motorista resultó herido. Además, la motocicleta sufrió daños materiales de consideración.

