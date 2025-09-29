Investigan a dos jóvenes por extorsionar a un vecino de la Montaña Palentina
Los sospechosos se hacían pasar por gestores de una web para adultos
Detenidas madre e hija por vender cocaína desde su vivienda en Burgos
Agentes de la Guardia Civil de Palencia, en el marco de la Operación Rosdil, investigaron a dos jóvenes de 24 años, de nacionalidad colombiana y dominicana, como presuntos autores de un delito de extorsión.
La investigación comenzó a mediados de julio tras la denuncia de la víctima en el puesto de Aguilar de Campoo, quien informó haber recibido un SMS acusándolo de amenazar a empleadas de una conocida web de contenido para adultos y exigiendo dos pagos por un total de casi 1.000 euros a cuentas bancarias distintas.
Efectivos del Equipo especializado en delitos tecnológicos identificaron a los responsables, residentes en Ponferrada (León) y Valencia.
Con la colaboración de las comandancias de León y Valencia, los agentes localizaron e investigaron a los dos sospechosos, quienes habrían utilizado la falsa identidad de gestores de la web para perpetrar la extorsión.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete