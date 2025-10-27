Suscribete a
Investigados dos menores por provocar un accidente al arrojar piedras a una carretera de Palencia

Un vehículo sufrió daños materiales de consideración cuando circulaba por una vía cercana a la localidad palentina de Villarrodrigo de la Vegaç

Desarticulado un «peligroso grupo criminal» que robaba en viviendas y coches haciéndose pasar por policías

Palencia

La Guardia Civil de Palencia investiga a dos menores de edad por lanzar varias piedras a una carretera cercana a Villarrodrigo de la Vega y ocasionar daños de consideración a un vehículo que circulaba por esa vía.

Estos hechos, que se produjeron hace escasos ... días, provocaron un accidente a un vehículo que circulaba correctamente y que no pudo evitar colisionar con esos obstáculos presentes en la carretera, rompiendo el cárter y derramando gran cantidad de aceite en la vía.

