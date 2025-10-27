Investigados dos menores por provocar un accidente al arrojar piedras a una carretera de Palencia

La Guardia Civil de Palencia investiga a dos menores de edad por lanzar varias piedras a una carretera cercana a Villarrodrigo de la Vega y ocasionar daños de consideración a un vehículo que circulaba por esa vía.

Estos hechos, que se produjeron hace escasos ... días, provocaron un accidente a un vehículo que circulaba correctamente y que no pudo evitar colisionar con esos obstáculos presentes en la carretera, rompiendo el cárter y derramando gran cantidad de aceite en la vía.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico acudió al lugar, auxiliando al ocupante, señalizando el lugar del accidente y retirando las piedras para evitar posibles nuevos accidentes. Noticia Relacionada Pillado en Palencia mientras transportaba en carretilla una talla de un Cristo robada de una sepultura ABC La Policía Local interviene la figura religiosa en la avenida Comunidad Europea e inicia una investigación para esclarecer su procedencia Desde la Benemérita de Palencia recuerdan que este tipo de hechos, así como «modificar la señalización o verter líquidos peligrosos« pueden suponer un delito contra la seguridad vial al generar un «grave riesgo para la circulación», según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Además, explican que el teléfono de emergencias 062 está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita Alertcorps para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

