Investigado el taxista que se negó a llevar a una madre de parto a la salida de un cine de Valladolid

Ana María Devoz y Nelson Salcedo abandonaron a toda prisa el cine del centro comercial Vallsur, en Valladolid. En cuestión de minutos y sin esperarlo todavía, ella se había puesto de parto, así que la pareja avisó a un taxi a través de una aplicación. Sin embargo, este se negó a acercarles al hospital, marchándose. No dio tiempo a ir más lejos. En un abrir y cerrar de ojos -apenas llegados al lugar policía y servicios sanitarios- tendrían en brazos a su hija Ainara, nacida en medio de un paso de cebra. «Luego nos dijeron que salía de cuentas el 28 de mayo, pero que se comió un helado justo antes de entrar en la sala y se acabó, supo que ya venía», narra Ángel Barrios, jefe de servicio de Policía Municipal. Ahora, pese a que prima la felicidad de que todo saliese bien, fuentes policiales confirman que «paralelamente» se han abierto dos expedientes, uno administrativo y otro judicial, para comprobar si el conductor incurrió en alguna falta al rechazar la carrera.

La inminente madre ya estaba en el asiento de atrás, sobre el que había puesto una toalla para minimizar posibles daños, pero tuvo que descender del vehículo. El chófer se oponía enérgicamente a bajar la bandera: «Que no, que no, que no», repetía, según refiere el padre. «En esa situación en la que ella estaba a punto de parir, no me voy a poner a discutir con él», acota Nelson Salcedo, ya desde la tranquilidad y la alegría de que madre e hija estén bien, «que es lo importante».

Ahora compete al juez y al Ayuntamiento de Valladolid decidir si al dejarles allí, el conductor, «que está plenamente identificado» incumplía la ley o el reglamento, respectivamente. Los padres, de origen colombiano y afincados en Valladolid desde hace un año, indican que lo pusieron en conocimiento de las autoridades y la policía añade que ya está en trámite para que «su señoría actúe como estime oportuno» y el consistorio siga su propio procedimiento. Por ahora ambos procesos siguen su curso.

En minutos

Mientras, el insólito nacimiento del sábado quedará en la memoria de los que lo presenciaron, aunque Ana María y Nelson puedan contarle a su pequeña Ainara todo… salvo la película. «Ni sé donde quedaron las entradas, empezaba a las 18:50 horas y la bebé nació a las 19 horas», ríe el padre, que admite que les tranquilizó un tanto la ayuda de quienes llamaron a la policía y a la ambulancia -que llegaron de inmediato- o la intervención de médico y enfermera que pasaban por allí.

Ana María da las gracias a todas las personas que estuvieron colaborando en un alumbramiento tan sobrevenido y, «gracias a Dios, sin complicaciones». «Me bajé del taxi y dije 'ya la niña va a nacer', me eché sobre el pavimento y entre los dos como pudimos, la recibimos», resume desde su hogar, una vez recibido el alta.

El jefe del servicio policial confirma que en los apenas tres minutos que tardaron en aparecer, la niña ya estaba naciendo, ante «los nervios del papá», convertido en matrona, y «la serenidad de la mamá». Pararon y desviaron el tráfico, porque varios coches o un autobús estaban en aquel cruce, varados ante la afluencia de un sábado por la tarde. Enseguida, la propia parturienta «daba las instrucciones, Nelson cogió a Ainara y nosotros le ayudamos un poco», explica Barrios. Luego escoltarían a la ambulancia, que quería asegurarse que todo fuera lo más seguro posible, con el padre en el coche patrulla.

«No pensé que un parto pudiese ser tan rápido», reconoce el agente, tras asistir a algún otro en domicilios o en la vía pública. Nunca tan a pie de calle. Como la doctora de la ambulancia -que según indica el policía admitió que no había visto nada igual en toda su carrera- la recordará como «una de las intervenciones más emotivas en 22 años de servicio». «Ese lado humano y bonito no se ve todos los días», concluye.