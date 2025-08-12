Investigado por robar vino y aceite a sus nuevos vecinos mediante un agujero en su bodega

Nadie parecía haber forzado la puerta, pero en la despensa de su vivienda faltaban botellas de vino y garrafas de aceite, así que un vecino de Alaejos (Valladolid) optó por llamar a la Guardia Civil para investigar el presunto robo. La Benemérita investiga ahora a su vecino como supuesto autor de un delito de robo con fuerza, mediante butrón, en el que habría sustraído los bienes aprovechándose de la casa contigua.

La denuncia se hizo efectiva el pasado día 4 de agosto, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió el aviso y encomendó a una patrulla de la Guardia Civil el desplazamiento a la localidad de Alaejos para verificar un posible robo con fuerza. Allí los agentes hablaron con la propietaria de la vivienda y su sobrino, alertante de lo ocurrido.

Según concretaron en sus testimonios, entre la tarde del día 2 y la mañana del 4 de agosto, autores desconocidos habían sustraído varias garrafas de cinco litros de aceite virgen extra y botellas de vino de distintas variedades de la bodega que utilizan como despensa.

Tal y como refiere la nota remitida a medios por la Guardia Civil, al inspeccionar el lugar, la patrulla descubrió un agujero tipo butrón de unos 70 cm de diámetro que conecta con la bodega de la vivienda contigua. Se trataba del único acceso posible para los autores del robo, ya que no se detectaron signos de que la entrada principal estuviese forzada.

Los agentes también encontraron escombros recientes en la zona. La víctima mostró una botella idéntica a las robadas, procedente de Jaén y no disponible en supermercados locales, para facilitar su identificación.

Se contactó entonces con los moradores de la vivienda colindante, quienes residían allí desde hacía diez días y permitieron el acceso a su bodega. En su interior, «los agentes de la Guardia Civil hallaron dos objetos contundentes con marcas de impacto, presumiblemente utilizados para perforar la pared». Garrafas de aceite y botellas de vino con restos de tierra similares a los de la bodega afectada también apuntaban a la implicación de los vecinos.

Ante los indicios, se procedió a la incautación de los productos, posteriormente reconocidos por la denunciante como los sustraídos. Los vecinos entregaron voluntariamente otras tres garrafas idénticas y la denuncia formal fue presentada por el sobrino en el Puesto de la Guardia Civil de Castronuño, donde se le devolvieron los efectos recuperados.

Por todo lo expuesto, y tras contrastar con el propietario de la vivienda las fechas de residencia de los actuales inquilinos, así como los indicios hallados en ambas bodegas, se ha procedido a la investigación del nuevo vecino como presunto autor del robo.