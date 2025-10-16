Investigado por matar a una vaquilla atropellada con su quad

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un varón de 39 años de edad, de nacionalidad española, vecino de Rosselló (Lleida), como presunto autor de un delito contra los animales. Hecho que se remonta al atropello a una vaquilla durante el festejo ... taurino «Encierro de Campo», celebrado el día 03 de octubre 2025 a las 17:00 horas en la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid).

Nada más proceder a la suelta de la primera de las dos vaquillas que formaban parte del encierro de campo, una de ellas, de nombre «Grajilla», se salió del recinto improvisado que habían formado los participantes con sus vehículos. Uno de estos, que conducía un quad, embistió al animal pasándole por encima con su vehículo, lo que causó la muerte de la res en el acto. El conductor intentó abandonar el lugar, pero varios vecinos lograron identificarlo.

Fue el Delegado Gubernativo del evento taurino quién alertó a La Guardia Civil mediante una llamada telefónica. En ella comunicó que una de las reses utilizada en el festejo había sido atropellada por un vehículo quad causándole la muerte. Seguidamente se procedió a realizar una investigación del hecho, ya que podría suponer un delito contra los animales.

Por el perjuicio causado, el alcalde de la localidad y el ganadero que organizaba el festejo han presentado denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco (Valladolid). Sin embargo, El Partido Animalista PACMA, en un comunicado de denuncia previo a la apertura de la investigación, tachaba el atropello de reflejo de la «falta de control, supervisión y seguridad» en los festejos taurinos por parte del Ayuntamiento de Bolaños de Campos. La formación recordaba que en el año 2018 otra vaquilla murió en el mismo municipio tras ser arrollada por un vehículo durante un encierro: «Siete años después, el patrón se repite, demostrando que no se han tomado medidas para proteger a los animales«.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente), pudiendo el ahora investigado enfrentarse a una pena recogida en el artículo 340 bis del código penal, que puede llegar a ser castigado con Penas de prisión de seis a dieciocho meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

También ha sido remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid una denuncia por tener caducada la I.T.V del quad en el momento de los hechos.