Investigado por matar a una vaquilla atropellada con su quad

Acababa de ser soltada en un encierro campero en la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid)

Se le investiga como autor de un delito contra los animales

M.S.B.

Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un varón de 39 años de edad, de nacionalidad española, vecino de Rosselló (Lleida), como presunto autor de un delito contra los animales. Hecho que se remonta al atropello a una vaquilla durante el festejo ... taurino «Encierro de Campo», celebrado el día 03 de octubre 2025 a las 17:00 horas en la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid).

