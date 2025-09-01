Investigado un joven por amenazar con un gran machete a varias personas en las fiestas de Villalobón (Palencia)

En las fiestas patronales de Villalobón (Palencia), el pasado 14 de agosto, dos jóvenes se paseaban con un machete de grandes dimensiones, algo que ha llevado a la detención de uno de ellos como supuesto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas y desórdenes públicos.

La patrulla de Guardia Civil intervino a raíz de un aviso en el que se alertaba de la presencia de los chicos que estaban «increpando a varias personas» durante las fiestas patronales de la localidad palentina y llevaban un arma con apariencia de espada corta.

Los guardias civiles se personaron en el lugar desde el que llamaba el alertante y, tras comprobar que no había heridos, se entrevistó con varios testigos e inició una búsqueda por los alrededores, localizando a dos jóvenes que coincidían con la descripción facilitada, recoge la Benemérita en un comunicado.

Tras comprobar que no portasen armas, realizaron una comprobación por las inmediaciones. Fue así como localizaron un machete «escondido entre el mobiliario urbano».

Retirada el arma, se anunció a uno de los jóvenes, identificado como portador de la misma, que iba a ser investigado por un delito de tenencia ilícita de armas y otro de desórdenes públicos.