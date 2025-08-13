Investigado un hombre que provocó un incendio al lanzar una bengala en una verbena de pueblo

Dos hectáreas de matorrales y árboles y el susto de los vecinos pagaron la cuenta tras un cohete 'perdido' en las fiestas de la localidad leonesa de Filiel, perteneciente al término municipal de Lucillo. Ahora efectivos de la Guardia Civil de León investigan por «imprudencia grave» a un varón de 58 años como presunto autor del incendio.

El accidente tuvo lugar este último fin de semana, en la noche del sábado transformada en madrugada del domingo 10 de agosto. A las 01:50 horas, durante la celebración de la verbena, el hombre lanzó una bengala que provocaría el inicio del incendio. Pudo ser extinguido, pero antes se llevó por delante una extensión de 2 hectáreas de matorral y arbolado, «acercándose peligrosamente a las proximidades de la localidad», detalla la Benemérita en un comunicado.

Por ello, se han instruido las correspondientes diligencias penales contra esta persona como responsable del incendio forestal.

El atestado ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Astorga (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Noticia Relacionada Abel Ramos, el amante del motor que murió por salvar a su pueblo del fuego Diego Jimenez Tenía 35 años, era vicepresidente del Motoclub de la Bañeza y falleció engullido por dos lenguas de fuego en los incendios de León

La Guardia Civil ha aprovechado para pedir a la población especial prevención contra el fuego estos días y para recordar que el Código Penal contempla castigos para los que incendien los montes, con penas de prisión de uno a cinco años (en la horquilla de los tres a seis si alcanza especial gravedad) y multa de doce a dieciocho meses (de dieciocho a veinticuatro meses si es grave). No obstante, en el veredicto influye mucho la intencionalidad o falta de ella, ya que «quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor».