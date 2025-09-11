Investigado un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en Toral de Fondo (León) El fuego que arrasó cerca de 11 hectáreas de pasto, matorral y arbolado se inició supuestamente por un imprudencia grave

Agentes de la Guardia Civil investigan al presunto autor de un incendio forestal declarado el pasado sábado 6 de septiembre en los montes de utilidad pública y propiedades privadas de la localidad de Toral de Fondo, en el municipio leonés de Riego de la Vega, donde ardieron cerca de once hectáreas de pasto, matorral y arbolado.

A raíz de las investigaciones abiertas por la patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de León (Pacprona), en colaboración con agentes medioambientales y técnicos de la Junta que se trasladaron al lugar del inicio del fuego para investigar el origen, dieron como resultado la identificación de un apicultor propietario de unas colmenas situadas próximas al lugar donde se originó.

La Guardia Civil le tomó declaración en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al llevar a cabo labores apícolas en época de peligro alto de incendios forestales, careciendo de los medios de extinción y otras medidas preventivas decretadas por la Junta. Las diligencias instruidas y la persona investigada serán puestas a disposición de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, así como de la Fiscalía de Medio Ambiente de León.