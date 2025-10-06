Investigada por contrabando y tráfico de armas tras interceptar una de 1802 que pudo pertenecer a un monarca inglés

La Guardia Civil ha investigado a una mujer residente en Miranda de Ebro (Burgos) por contrabando y tráfico de armas tras intervenir una de ellas, fabricada en Reino Unido en 1802 y que podría haber pertenecido a un monarca inglés, la cual se había enviado por correo.

La investigación, en el marco de una operación denominada 'Paqueteiava', se ha llevado a cabo por unos hechos que se remontan a octubre de 2023, cuando la investigada remitió desde su lugar de residencia un paquete postal que contenía un arma antigua de avancarga, fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca Tower, modelo Light Dragoon, del calibre 64, posiblemente perteneciente a un monarca inglés.

Tras el análisis del arma por el departamento de balística del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, se comprobó que el arma intervenida se encontraba en buen estado de funcionamiento y dispuesta para su uso, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La mujer investigada no poseía ningún tipo de licencia de armas ni autorización para su posesión o comercialización, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.