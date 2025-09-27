En investigación la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa

La Guardia Civil de León mantiene abierta una investigación para intentar esclarecer las circunstancias de la muerte de una joven de 30 años. Esta habría caído por una ladera de Picos de Europa en la madrugada del viernes, según han confirmado a Ical fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno. Según las primeras hipótesis, se precipitó por una carretera que une las localidades de Cordiñanes y Caín, en la provincia leonesa.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada de una persona, apenas un par de minutos antes de las dos de la madrugada, en la que se alertaba de que se había perdido el contacto con la joven. Ante la sospecha de que hubiera podido sufrir un accidente, se activó un dispositivo para intentar localizarla.

Hasta el lugar, de difícil acceso, se desplazó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero, que fue el que localizó el cuerpo sin vida de la joven y procedió a su rescate.

Su cuerpo fue trasladado al centro de salud de Riaño y se mantiene abierta la investigación para intentar esclarecer los detalles del suceso.