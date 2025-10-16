Suscribete a
'Introspección', de Santiago Lorenzo, será la imagen de la Semana Santa de 2026 de Palencia

El artista ha querido reflejar en el cartel que anuncia la Pasión la austeridad de las procesiones palentinas

Presentación del cartel de la Semana Santa palentina 2026
Presentación del cartel de la Semana Santa palentina 2026

ABC

Palencia

El presidente de la Hermandad de Cofradías de Palencia, Ricardo Fernández, y el artista Santiago Lorenzo han desvelado en la tarde de este jueves en el Casino de Palencia el cartel oficial que servirá de imagen para la Semana Santa de 2026. La obra, ... titulada 'Introspección', fue recibida con entusiasmo por su capacidad para reflejar la esencia sobria y emotiva de las procesiones palentinas.

