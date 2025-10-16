'Introspección', de Santiago Lorenzo, será la imagen de la Semana Santa de 2026 de Palencia

El presidente de la Hermandad de Cofradías de Palencia, Ricardo Fernández, y el artista Santiago Lorenzo han desvelado en la tarde de este jueves en el Casino de Palencia el cartel oficial que servirá de imagen para la Semana Santa de 2026. La obra, ... titulada 'Introspección', fue recibida con entusiasmo por su capacidad para reflejar la esencia sobria y emotiva de las procesiones palentinas.

El presidente de la Hermandad de Cofradías, Ricardo Fernández, abrió la presentación destacando la calidad artística y el simbolismo de la obra. «Para nosotros es una satisfacción de nuevo acoger uno de los pintores de Thieldon, con quienes hemos renovado recientemente el acuerdo de colaboración», afirmó Fernández. El presidente elogió la pieza como «una obra fantástica» y subrayó su conexión con la identidad palentina. «Este año refleja para mí la austeridad de la Semana Santa de Palencia. Ese juego que él hace con la oscuridad, con la luz, refleja precisamente este sentimiento palentino de austeridad, de respeto de las imágenes que tenemos». Fernández concluyó expresando su orgullo. «Es una satisfacción acoger estas obras que capturan el alma de nuestra tradición».

Por su parte, el artista Santiago Lorenzo, explicó el proceso creativo y el profundo significado detrás de Introspección. «Me gusta trabajar con la historia. Cuando pinto, siempre empiezo, parto de una historia, y en este caso la historia surge una noche viendo la Procesión del Silencio, con ese silencio que sobrecoge, van apagando las luces de la calle, entonces sí que es un momento muy especial. Entonces vi los cofrades y una historia», relató Lorenzo en declaraciones recogidas por Ical.

El pintor detalló su intención de narrar la experiencia interna del cofrade. «Me interesaba mucho intentar mostrar esa sensación que yo imagino que tiene que tener un cofrade esa noche cuando sale, de estar a la vez dentro de sí, pero rodeado de gente. En el cuadro quería hablar de esa sensación interior de recogimiento, mientras fuera hay gente, hay luces en los escaparates, que cuando apagas la luz es lo único que se ve», describió el artista palentino.