Intervienen cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila

Cuatro personas investigadas por su supuesta pertenencia a una red dedicada al tráfico ilegal de ejemplares como tortugas, iguanas o tarántulas

Uno de los animales encontrados
Uno de los animales encontrados

M. S.

Valladolid

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de animales exóticos, en el marco de la operación 'Suartx', que se ha saldado con la intervención de cerca de 500 animales protegidos en un ... falso refugio, cuya valoración económica asciende a los 85.000 euros.

