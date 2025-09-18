Intervenidos más de 27.000 petardos en las fiestas de Oña y Trespaderne (Burgos)

La Guardia Civil de Burgos ha intervenido un total de 27.100 artículos pirotécnicos ('bombetas', 'truenos' y otros petardos) porque los puestos que los vendían no contaban con la autorización necesaria. La irregularidad se detectó en las fiestas patronales de los pueblos de Oña y Trespaderne, en el marco de un dispositivo de Seguridad Ciudadana desplegada por las mismas.

Aunque los agentes estaban presentes sobre todo para mantener el orden público y prevenir incidentes, los guardias civiles detectaron la posible venta irregular de petardos en varias casetas móviles instaladas en la calle. Al revisar su documentación verificaron que cinco de los establecimientos, tres en Oña y dos más en Trespaderne, carecían de la autorización administrativa obligatoria para la venta de este tipo de productos, según señala la Benemérita en un comunicado. Los artefactos pirotécnicos se encontraban a la vista y dispuestos para su compra, lo que conllevó la inmediata intervención del género y a su traslado, acto seguido, a dependencias oficiales para su depósito.

La comercialización de este tipo de artículos sin la licencia obligatoria puede conllevar sanciones que, aplicadas en su grado máximo, ascienden hasta los 30.000 euros, porque esta venta se considera un serio riesgo para la integridad física de las personas. En especial, en un contexto festivo con gran afluencia de gente y presencia de menores.

En concreto, en la localidad de Oña se aprehendieron más de 9.000 artículos pirotécnicos de la categoría F1, de menor peligrosidad. Dentro de esta clase se encuentran las conocidas como 'bombetas', pequeños artefactos diseñados para producir chasquidos al impactar contra el suelo.

Por su parte, en Trespaderne, se hallaron cerca de 10.000 unidades de categoría F1 y también 7.900 de categoría F2, estas últimos correspondientes a 'truenos detonantes', denominados así por el fuerte estruendo que producen.

Ya se han practicado gestiones que han permitido localizar e identificar a los responsables, que ya han sido propuestos para multa por infracciones administrativas al Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.