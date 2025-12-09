Suscribete a
ABC Premium

Interceptados nueve conductores por carreras ilegales en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid

Varios de ellos fueron denunciados por realizar reformas ilegales en sus vehículos

Tres detenidos en Sepúlveda (Segovia) por robar 420 kilos de cable de cobre en explotaciones agrícolas y ganaderas

Interceptados nueve conductores por carreras ilegales en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid
EP

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han interceptado a un total de nueve conductores por su participación en carreras ilegales este fin de semana en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La intervención ... de la Policía Local se produjo sobre las 00.45 horas tras ser comisionada para acudir a la zona de la calle Propano, en el referido polígono industrial, ante la posible celebración de presuntas carreras ilegales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app