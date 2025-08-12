Un intenso fuego en Salamanca y la evacuación de un pueblo en Palencia complican aún más la situación en Castilla y León

Labores de extinción este lunes en el incendio de Resoba (Palencia), cuando este estaba en nivel uno

Sin tregua para Castilla y León ni para un operativo antiincendios redoblando esfuerzos en numerosos focos, un nuevo fuego ha prendido en Martín de Yeltes (Salamanca). Además, arrecia en Palencia el incendio forestal de Resoba, que sube de peligrosidad pasando del Índice de Gravedad uno al dos (máximo nivel de los que pueden decretarse en la Comunidad).

El incendio palentino, que se inició el domingo por la mañana, ha aumentado de consideración este martes con las calurosas horas centrales del día como combustible, para forzar a la evacuación de la localidad de Abadía de Lebanza y el confinamiento tanto de Lebanza como de El Campo por su proximidad.

Mientras, en Salamanca la subida al IGR 2 ha sido fulminante -se ha declarado a las 13:30 horas y alcanzaba esa peligrosidad a las 16h- «puesto que el incendio se aproxima con rapidez a casas en la periferia del casco urbano» del propio pueblo de Martín de Yeltes, tal y como ha explicado la Junta en redes sociales y a través del sistema Infocal. A las seis y media de la tarde, una vez frenado el riesgo inminente, ha descendido a índice uno.

La situación sigue siendo muy comprometida dado el contexto general, en el que las llamas se extienden por Castilla y León. A pesar de la bajada de nivel del de Martín de Yeltes (Salamanca), con el de Resoba (Palencia) se intentan apagar hasta seis fuegos en alerta máxima este martes. Los otros cinco en IGR 2 son los de Puercas y Molezuelas de Carballeda (Zamora) y tres más en León: Yeres, Paradiña y Llamas de Cabrera.