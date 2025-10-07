Instalarán sensores de fibra óptica para monitorizar en tiempo real los ejemplares de lince ibérico del Cerrato palentino

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, instalará sensores de fibra óptica o fotónica con el objetivo de monitorizar en tiempo real fauna silvestre y, concretamente, los ejemplares de lince ibérico reintroducidos en el Cerrato palentino ... . La iniciativa, que se enmarca en un proyecto de innovación tecnológica a través de una prueba piloto, permite identificar las especies que atraviesen un punto determinado (carretera, autovía, paso de fauna, camino forestal, etc.) mediante la detección de las micro-vibraciones acústicas generadas por cada animal al desplazarse sobre la fibra óptica y, así, aplicar las medidas preventivas correspondientes (señalización de alerta, vigilancia, etc.).

La prueba piloto para validar la metodología consistirá en dos ensayos complementarios, uno desarrollado en entorno controlado y otro en entorno abierto. El ensayo en entorno controlado se llevará a cabo en el Centro de Cría en Cautividad del lince ibérico de Zarza de Granadilla (Cáceres). Por su parte, el ensayo en entorno abierto se localizará en el citado entorno del Cerrato palentino, informa en un comunicado la Junta.

El proyecto tendrá una duración de dos meses y, a parte de comprobar la posibilidad de que el sistema detecte y clasifique los patrones acústicos específicos de las diferentes especies de animales presentes en las zonas monitorizadas, se pretende determinar la metodología de implantación de la fibra más adecuada de cara a su aplicación en el medio natural.

Se sumará al vallado

Desde el inicio del proyecto de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato palentino, se han identificado los principales puntos negros del área mediante trabajos de inventario y seguimiento de mesocarnívoros atropellados. Por ello, y de forma previa al inicio del proyecto, se realizaron trabajos de desbroce en las zonas de dominio público de la carreta P-405, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad vial, y trabajos de limpieza de los pasos inferiores en las carreteras P-405 y P-412.

Noticia Relacionada Muere atropellado uno de los linces ibéricos reintroducidos en el Cerrato palentino H. D. El animal, que llegó el pasado abril, fue arrollado durante la madrugada del domingo y localizado ayer gracias al posicionamiento satelital

En la actualidad, la Junta de Castilla y León está avanzando en la reducción de la mortalidad del lince ibérico causada por atropellos en vías pavimentadas con medidas preventivas como la tramitación de un proyecto de vallado en la carretera P-405, así como la redacción de un nuevo proyecto de vallado en la carretera P-412, o la adjudicación de un proyecto de señalización mediante carteles reflectantes con la advertencia de la presencia de ejemplares de lince ibérico en las carreteras P-405, P-412, P-410 y P411. También hay que destacar la colaboración con la Demarcación de Carreteras del Estado, quienes han adaptado distintos tramos de vía de la A-62 y A-67 mediante su adecuación, limpieza y desbroce de zonas de dominio público para evitar el refugio de conejos y, por tanto, la presencia del lince ibérico en zonas de alto riesgo de atropello.

Instalación de la fibra óptica en el área de reintroducción del lince ibérico abc

Por tanto, se espera que la actuación complementaria de innovación tecnológica con los sensores de fibra óptica también contribuya a la reducción de posibles episodios de atropellos de lince ibérico, con especial interés en aquellos tramos donde no sea posible construir un vallado perimetral de la carretera.

El proyecto será desarrollado a través de las consultoras Basoinsa S.L. y Fibsen S.L., especializadas en el desarrollo de soluciones innovadoras de sensado de fibra óptica inteligente.