Instalarán sensores de fibra óptica para monitorizar en tiempo real los ejemplares de lince ibérico del Cerrato palentino

Se sumará al proyecto de vallado que se está desarrollando con el objetivo de intentar reducir posibles episodios de atropellos del animal

Casi un millón de euros de inversión en un vallado para proteger al lince ibérico en Palencia

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, instalará sensores de fibra óptica o fotónica con el objetivo de monitorizar en tiempo real fauna silvestre y, concretamente, los ejemplares de lince ibérico reintroducidos en el Cerrato palentino ... . La iniciativa, que se enmarca en un proyecto de innovación tecnológica a través de una prueba piloto, permite identificar las especies que atraviesen un punto determinado (carretera, autovía, paso de fauna, camino forestal, etc.) mediante la detección de las micro-vibraciones acústicas generadas por cada animal al desplazarse sobre la fibra óptica y, así, aplicar las medidas preventivas correspondientes (señalización de alerta, vigilancia, etc.).

