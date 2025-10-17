Ingresa en prisión un hombre de 48 años por el apuñalamiento de dos varones en La Pola de Gordón (León)

Un varón de 48 años de edad, con numerosos antecedentes policiales y judiciales, ingresó en prisión por orden de la Autoridad Judicial acusado de doble delito dehomicidioen grado tentativa por la supuesta autoría del apuñalamiento a otros dos varones de 52 ... y 54 años de edad ocurrido durante la madrugada de ayer en la localidad leonesa de La Pola de Gordón.
Una vez que la Guardia Civil tuvo conocimiento del suceso y gracias a la rápida actuación de la patrulla de seguridad ciudadana de La Pola de Gordón, se pudo detener al varón esta persona instantes después de cometerse la agresión e intervenir el arma blanca con la que causó graves lesiones a los dos heridos, que fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León se hizo cargo de la investigación y la instrucción de las diligencias, mientras que la Autoridad Judicial decretó su ingreso en prisión.
