Suscribete a
ABC Premium

Ingresa en prisión un hombre de 48 años por el apuñalamiento de dos varones en La Pola de Gordón (León)

Se le acusa de dos supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa

Detenido un policía nacional como presunto autor de la muerte de su madre en Ávila

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo
Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo ABC

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un varón de 48 años de edad, con numerosos antecedentes policiales y judiciales, ingresó en prisión por orden de la Autoridad Judicial acusado de doble delito dehomicidioen grado tentativa﻿ por la supuesta autoría del apuñalamiento a otros dos varones de 52 ... y 54 años de edad ocurrido durante la madrugada de ayer en la localidad leonesa de La Pola de Gordón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app