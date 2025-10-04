La Infanta Elena recibe el Garbanzo en la Feria de Labajos (Segovia)

La Infanta Elena ha sido reconocida este sábado, 4 de octubre, con el Garbanzo de Oro de la séptima Feria del Garbanzo de Labajos, donde cientos de personas han podido degustar y adquirir los sabores de la provincia de la mano de once socios de la marca Alimentos de Segovia.

El evento ha comenzado a las 11.00 horas en la plaza de la Constitución de Labajos, donde también se ha desarrollado un variado programa de actividades para todas las edades, al que el público ha respondido de forma «muy positiva» en un ambiente festivo, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Ep.

Propuestas como el paseo en barca o tiro con arco, además de las tapas elaboradas con garbanzo, han protagonizado una jornada en la que también se han probado los productos de la provincia a partir de las propuestas de Bodegas Valmenia, La Manitas de Sacramenia, La Cruz de Hierro, Ahumados Artesanos Perser, Garbanzos El Celemín de Labajos, Moncedillo, Ahumados Huma, Bendito Nanno, Crema y Chocolate, Bodegas Maeste y TEO.

Los responsables han trasladado a los asistentes las bondades, beneficios o detalles de elaboración de sus productos, desde los procesos de cultivo o fabricación hasta las mejores recetas y trucos para su preparación.

Uno de los momentos más destacados ha llegado con la entrega del Garbanzo de Oro a la infanta Elena, tras la cual vecinos y visitantes han compartido un cocido popular con garbanzo de Labajos.

La feria ha continuado por la tarde con actividades familiares, juegos, hinchables y karts, y para finalizar con la discoteca móvil a cargo de Dj Nito y una cena de hamburguesas.

«Este tipo de encuentros son una prueba clara de que en nuestros pueblos hay vida, dinamismo y ganas de presumir de lo nuestro», ha afirmado la vicepresidenta de la Diputación, Magdalena Rodríguez, quien ha acompañado en la cita a la alcaldesa del municipio, Margarita Meroño, y a los productores de la marca provincial.

Además, la también diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible ha señalado que «la Feria del Garbanzo es una demostración más de que presentar la tradición de manera atractiva e integrada en la modernidad puede ser una forma de dar mayor visibilidad al medio rural».

Con esta cita, Labajos consolida su Feria del Garbanzo como uno de los eventos gastronómicos «a tener en cuenta» en un calendario provincial que sigue avanzando y que tendrá las próximas paradas de la Caravana de Alimentos de Segovia en Abades, mañana domingo, 5 de octubre, Navafría y Prádena.