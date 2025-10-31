Industria y Agricultura instan a Azucarera a que acepte alternativas para La Bañeza

Cuatro meses después de ratificarse el acuerdo de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y los planes de Azucarera que supone el fin de la actividad molturadora en la fábrica de La Bañeza (León) -que ya no ha recibido remolacha esta campaña-, desde ... la Junta siguen reclamando AB Azucarera Ibérica que acepte alguna de las alternativas industriales que han buscado para las instalaciones. Así se lo han vuelto a trasladar, vía carta enviada el 24 de octubre, las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura y Ganadería, María González Corral, en la que reclaman a la compañía que frene el desmatelamiento planta bañezana. Y reiteran que acepta alguna de las alternativas que la Junta ha puesto encima de la mesa para la continuidad de la actividad de la planta.

Así lo dio a conocer ayer García, quien, en declaraciones recogidas por Ical, remarcó que el Gobierno regional ha estado «en contacto permanente» con los trabajadores y con la multinacional desde que anunció el ERE. Y, añadió, «desde el primer momento» han insistido «en la necesidad del mantenimiento de la actividad». En este sentido, afirmó que han plateado varias alternativas, y en reuniones mantenidas en el seno de la Fundación Anclaje -a la que la firma británica sólo acudió tras tener firmado el acuerdo con los trabajadores-, con la representación del Diálogo Social, se «han hecho distintas propuestas a la empresa, que ha declinado» en todo momento. Así, explicó que en la última reunión de Anclaje, celebrada el pasado 27 de septiembre, se plantearon «varias posibilidades» y la respuesta de Azucarera fue que necesitaba «un año más para estudiar esas propuestas» mientras desarrollaba su plan de desmantelamiento.

«Desde luego entendemos que no es una ampliación de plazos, sino realmente continúan avanzando en ese desmantelamiento», censuró. De ahí esa misiva enviada, «instando a que se revierta esa opción que nos plantean, que para nosotros no es una opción viable». «Insistimos en la posibilidad de buscarle una salida de carácter industrial», recalcó la consejera, quien avanzó que seguirán «insistiendo», aunque la respuesta por ahora «no ha sido positiva». «Estamos al lado producción, del sector remolachero y creemos que serían viables otras alternativas para esa planta».

Campaña en Acor

La consejera hizo estas declaraciones precisamente en la planta molturadora de la cooperativa Acor, en Olmedo (Valladolid), donde ya han recibido más de 100.000 toneladas de raíz esta campaña. «Nos estamos normalizando» tras las dos pasadas «malas o muy malas», apuntó su presidente, Jesús Posadas, quien apuntó que los datos de riqueza son «tranquilizadoras para el remolachero».