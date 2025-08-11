Suscribete a
Un incendio en la Sierra de la Culebra obliga a desalojar a los vecinos de Puercas

Se ha declarado de inmediato Índice de Gravedad 2

El incendio de Molezuelas de la Carballeda se complica, salta a León y obliga al desalojo de Congosta

Incendio en la localidad de Puercas (Zamora) ICAL
Incendio en la localidad de Puercas (Zamora) ICAL

J. M. A.

Valladolid

En medio de un panorama desolador, un nuevo fuego se suma al drama y lo hace en la zamorana Sierra de la Culebra,una zona arrasada hace tan solo tres años con varios incendios voraces consecutivos que partieron el alma a sus habitantes.

En esta ocasión, y con los medios del operativo en la provincia tratando de atajar el originado en Molezuelas de la Caraballeda, que ha saltado ya a León tras arrasar más de 3.500 hectáreas, el incendio ha comenzado en las cercanías de Puercas, perteneciente al municipio de Gallegos del Rey y cuyos vecinos han tenido que ser desalojados de inmediato para ser trasladados de urgencia hasta la localidad de Alcañices.

El fuego se ha declarado de inmediato Índice de Gravedad 2 y se ha tenido que cortar la carretera ZA-P-2433, según confirmaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

El Gobierno regional ha aumentado también a ese nivel de peligrosidad e Paradiña (en Villafranca del Bierzo), ya que las llamas se aproximan a Villabuena.

Noticia Relacionada

En este incendio se ha desalojado la localidad de Ferradillo, donde no hay ningún habitante, pero no permite acceder a la localidad.

Por otro lado, señalan fuentes de la Junta, se insiste en que las localidades de Voces, Carucedo, Yeres, Orellana y Santalavilla siguen desalojadas sin que los ciudadanos puedan regresar a sus casas, dado que no se han modificado las condiciones de peligro. Además, se mantienen confinados los pueblos de Borrenes y La Chana.

