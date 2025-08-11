Un incendio en la Sierra de la Culebra obliga a desalojar a los vecinos de Puercas

En medio de un panorama desolador, un nuevo fuego se suma al drama y lo hace en la zamorana Sierra de la Culebra,una zona arrasada hace tan solo tres años con varios incendios voraces consecutivos que partieron el alma a sus habitantes.

En esta ocasión, y con los medios del operativo en la provincia tratando de atajar el originado en Molezuelas de la Caraballeda, que ha saltado ya a León tras arrasar más de 3.500 hectáreas, el incendio ha comenzado en las cercanías de Puercas, perteneciente al municipio de Gallegos del Rey y cuyos vecinos han tenido que ser desalojados de inmediato para ser trasladados de urgencia hasta la localidad de Alcañices.

El fuego se ha declarado de inmediato Índice de Gravedad 2 y se ha tenido que cortar la carretera ZA-P-2433, según confirmaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

El Gobierno regional ha aumentado también a ese nivel de peligrosidad e Paradiña (en Villafranca del Bierzo), ya que las llamas se aproximan a Villabuena.

En este incendio se ha desalojado la localidad de Ferradillo, donde no hay ningún habitante, pero no permite acceder a la localidad.

Por otro lado, señalan fuentes de la Junta, se insiste en que las localidades de Voces, Carucedo, Yeres, Orellana y Santalavilla siguen desalojadas sin que los ciudadanos puedan regresar a sus casas, dado que no se han modificado las condiciones de peligro. Además, se mantienen confinados los pueblos de Borrenes y La Chana.